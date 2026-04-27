Almacenes El Titán expande su presencia en San Pedro Sula con una nueva tienda en Town Center

San Pedro Sula.

Almacenes El Titán ha celebrado con entusiasmo la apertura de su nueva tienda por departamentos, ubicada estratégicamente en Town Center San Pedro Sula. Con este hito, la reconocida marca alcanza su quinta sucursal en la ciudad industrial y suma un total de 19 establecimientos a nivel nacional, reafirmando su sólida posición en el mercado hondureño. Esta nueva ubicación ha sido diseñada cuidadosamente para ofrecer una experiencia de compra moderna, cómoda y completa. El objetivo principal es brindar a los clientes un espacio donde la calidad y la accesibilidad se encuentren, permitiendo que las familias disfruten de un ambiente acogedor mientras realizan sus compras habituales en un entorno renovado.

En este nuevo punto de venta, los visitantes encontrarán una amplia gama de productos que incluyen ropa, calzado, accesorios y artículos para el hogar. Manteniendo la esencia característica de la marca, la tienda se ha consolidado como un destino donde las familias pueden resolver todas sus necesidades en un solo lugar, con la confianza que siempre ha brindado El Titán. Durante la ceremonia de inauguración, el presidente de la compañía, el señor Marvin Carbajal, compartió palabras de agradecimiento y optimismo. Carbajal destacó que este logro es el resultado de la bendición divina, el esfuerzo constante del equipo de trabajo, la lealtad de los proveedores y, fundamentalmente, la confianza incondicional de los clientes que han permitido este crecimiento.