Banpaís reafirma su compromiso con Honduras a través de su nueva Memoria de Sostenibilidad

San Pedro Sula.

Con una visión integral que fusiona la excelencia financiera con la responsabilidad corporativa, Grupo Financiero del País ha dado a conocer su Memoria de Sostenibilidad 2023-2024. Este documento, elaborado bajo los estrictos estándares internacionales de GRI y SASB, pone de manifiesto cómo la entidad ha logrado integrar la sostenibilidad como un pilar estratégico, garantizando no solo valor económico, sino también un impacto positivo tangible para la sociedad hondureña.

Durante el periodo analizado, el grupo ha demostrado una robustez financiera ejemplar, generando más de 11,800 millones de lempiras en valor económico directo. Este éxito se ha visto reflejado en su indiscutible liderazgo dentro del sector de financiamiento de vivienda y en la expansión estratégica de su red de agentes bancarios, la cual ha logrado una capilaridad total al estar presente en los 18 departamentos del territorio nacional. La apuesta por el futuro se materializa en una estrategia ambiental ambiciosa, donde destaca la expansión de la cartera verde y el financiamiento decidido a proyectos de energía renovable. Además de implementar energía solar en sus propias operaciones, el banco ha optimizado su eficiencia operativa mediante la digitalización, el uso estratégico de la inteligencia artificial y la implementación de una política de “cero papel” que transforma la experiencia del cliente.

Más allá de las cifras, Banpaís mantiene un firme compromiso con el tejido social y cultural de Honduras. A través de alianzas estratégicas, como el trabajo conjunto con la Fundación J. Larach, la institución impulsa iniciativas artísticas y deportivas que fortalecen la identidad comunitaria y el desarrollo humano. Esta gestión actúa como un verdadero catalizador de bienestar, fomentando oportunidades que trascienden el ámbito puramente bancario.

El sector asegurador también ha marcado hitos importantes, registrando un crecimiento sostenido durante el bienio 2023-2024. Gracias a una disciplina técnica rigurosa y una sólida gestión de riesgos, se alcanzó un crecimiento interanual de primas del 15.1% en 2023 y del 19.7% en 2024, cifras que superan el promedio del sector y demuestran la confianza que los clientes depositan en una entidad que prioriza la solidez y la seguridad.