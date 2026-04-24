Supermercados Colonial celebra el Día de la Tierra con arte y naturaleza

San Pedro Sula.

Supermercados Colonial transformó el Vivero Municipal Arq. Roberto Elvir en un epicentro de celebración y compromiso ambiental. La cadena de supermercados organizó dos actividades especiales con el objetivo de honrar al planeta y fortalecer el vínculo con la naturaleza en nuestra comunidad, promoviendo espacios de convivencia sana y educativa.

La jornada inició con la creación de un mural conmemorativo alusivo al Día de la Tierra. Este proyecto cobró vida gracias al entusiasta grupo de voluntarios que, con brochas y colores en mano, se encargaron de llenar de arte una de las paredes límites del vivero, dejando una huella permanente sobre la importancia de proteger nuestro hogar común y valorar la biodiversidad.

Paralelamente, se llevó a cabo un dinámico taller de pintura creativa para los asistentes. Los participantes tuvieron la oportunidad de personalizar maceteras de barro con diseños inspirados en la protección del entorno y, al finalizar, cada uno pudo llenarlas con una plantita del vivero, llevándose a casa un símbolo vivo de su compromiso personal con el medio ambiente.

La celebración de este día va mucho más allá de una simple actividad recreativa; representa un llamado urgente a la conciencia global. Es una oportunidad vital para reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones cotidianas, fomentar hábitos sostenibles y reconocer que la salud de nuestro planeta es, en última instancia, la base fundamental para el bienestar de toda la humanidad.

Supermercados Colonial se suma a esta causa porque cree firmemente en el poder de la acción colectiva para generar cambios positivos. Como empresa socialmente responsable, entiende que su propósito trasciende la oferta de productos, buscando ser un agente de transformación que inspira a sus clientes y colaboradores a valorar, proteger y cuidar los recursos naturales que sostienen a las futuras generaciones.