Grupo Inversiones La Paz rinde homenaje a 96 colaboradores con trayectorias de hasta 35 años de servicio

En una solemne velada celebrada en la capital hondureña, Grupo Inversiones La Paz (ILP) conmemoró una nueva entrega de su evento anual Trayectoria. En esta ocasión, la empresa reconoció la lealtad, esfuerzo y perseverancia de un total de 96 colaboradores que han dedicado importantes etapas de sus vidas al desarrollo del conglomerado.
La cita tuvo como escenario las instalaciones del Hotel Real InterContinental de Tegucigalpa, donde los agasajados acudieron acompañados por sus familiares más cercanos y directivos de la institución. El acto estuvo dedicado a distinguir a aquellos profesionales que cumplieron hitos laborales de 10, 15, 20, 25 y hasta 35 años de labor ininterrumpida dentro de las distintas filiales del consorcio.
Más allá del cómputo cronológico, la edición 2026 de este encuentro se concibió como un tributo a las vivencias, aprendizajes y valiosas contribuciones de los trabajadores. Cada aniversario simboliza desafíos superados y lazos personales que han fortalecido la cultura interna de la compañía durante décadas.
Durante el desarrollo del evento, los presentes compartieron testimonios y remembranzas que evidenciaron la evolución institucional de Grupo ILP a través de los ojos de su gente. Asimismo, se dedicó un espacio para resaltar el rol que desempeñan las familias, consideradas una pieza fundamental en el respaldo y éxito diario de los homenajeados.
La iniciativa responde a la visión corporativa del grupo, la cual sitúa al factor humano en el núcleo de sus operaciones y sustenta su gestión en principios como la integridad, la excelencia, la innovación y la actitud de servicio. Desde sus respectivas áreas de trabajo, cada uno de los colaboradores galardonados ha sido partícipe directo en el cumplimiento de las metas del grupo.
Fundado en 1967 y con casi seis décadas de presencia en Honduras, Grupo ILP reafirmó a través de esta ceremonia su compromiso de seguir forjando valor sostenible en el país de la mano de su talento humano, destacando que el crecimiento empresarial es indisociable del bienestar de quienes construyen su historia día con día.