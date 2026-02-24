Forbes sitúa a TECH Global University como “la mejor universidad online del mundo”

San Pedro Sula, Honduras.

La prestigiosa revista Forbes, especializada en negocios y finanzas, ha destacado a TECH Global University como «la mejor universidad online del mundo». Así lo han hecho constar recientemente en un artículo de su edición digital en el que se hacen eco del caso de éxito de esta institución, «gracias a la oferta académica que ofrece, la selección de su personal docente, y un método de aprendizaje innovador orientado a formar a los profesionales del futuro». En este sentido, la reconocida publicación empresarial ha resaltado el trabajo constante de esta universidad para ponerse a la vanguardia del sector educativo. Todo ello, en un momento en el que las condiciones sociales han acelerado el declive de los modelos pedagógicos tradicionales en favor de los nuevos planteamientos online. Así, Forbes resalta la metodología 100% online de TECH y sus resultados, que «son sobresalientes, superando con nota los estándares mundiales de calidad que evalúan la efectividad de la formación online». De hecho, este planteamiento ha obtenido puntuaciones por encima de los 4 puntos sobre 5 que ofrece la 'Escala Likert'. De la misma forma, su método de enseñanza, el Relearning, ha obtenido más de 8 puntos sobre 10, colocando a TECH como La mejor universidad online del mundo.

TECH es la mayor Universidad Digital del Mundo

Uno de los aspectos que convierten en única a TECH es su destacada oferta académica. Esta universidad cuenta con un catálogo amplísimo de programas superiores compuesto por Licenciaturas, Másteres, Expertos Universitarios, Programas de Desarrollo Directivo, Cursos de Idiomas y Cursos Universitarios 100% online. Además, la universidad no solo cuenta con las facultades tradicionales, sino que ha incluido áreas totalmente novedosas y alineadas con el mundo profesional de hoy en día. Así, cuenta con titulaciones relacionadas con la inteligencia artificial, el metaverso, las criptomonedas o la realidad virtual, entre otras. Con todo esto, la Universidad cuenta hoy con un catálogo de áreas de conocimiento único en el sector, que contiene facultades como Ciencias del Deporte, Diseño, Educación, Enfermería, Escuela de Negocios, Escuela de Idiomas, Farmacia, Fisioterapia, Historia, Humanidades, Informática, Ingeniería, Derecho, Medicina, Odontología, Nutrición, Psicología, Periodismo y Comunicación, Veterinaria o Videojuegos. Esta última se trata de una facultad de alta especialización única en el mundo enfocada exclusivamente a la creación, desarrollo y diseño de videojuegos. Un catálogo académico de referencia internacional no solo por la metodología de estudio, sino por un claustro de más de 6.000 docentes de envergadura mundial.

Catedráticos, investigadores, profesionales de los 5 mayores hospitales del mundo y altos directivos de multinacionales entre los que destacan Isaiah Covington, entrenador de rendimiento de los Boston Celtics, Magda Romanska, investigadora principal de MetaLAB de Harvard, Ignacio Wistuba, presidente del departamento de patología molecular traslacional del MD Anderson Cancer Center o D.W Pine, director creativo de la revista TIME, entre muchos otros. Esta apuesta por un clausto docente internacional de alto nivel ha valido a TECH para ganarse el apelativo del “Harvard online”.

TECH, la universidad mejor valorada del mundo por sus alumnos