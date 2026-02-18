Honduras International Billfish Open 2026: pesca deportiva con causa en el Caribe, el 5, 6 y 7 de marzo

El Club de Pesca del Caribe llevará a cabo el 14vo Torneo Internacional de Pesca Honduras International Billfish Open 2026 los días 5, 6 y 7 de marzo en The Marine Grill & Marina, en Omoa, con el majestuoso Mar Caribe como escenario deportivo. Este prestigioso evento es presentado por Embotelladora de Sula, a través de sus marcas Cervecería La20, Gatorlit Recover y Pepsi, junto a Banco Lafise y múltiples patrocinadores que respaldan esta gran fiesta náutica.
Organizado por la junta directiva del Club de Pesca del Caribe – Honduras, el torneo se ha consolidado a lo largo de 14 ediciones como una de las competencias más importantes de la región. Su crecimiento sostenido ha sido posible gracias a la confianza de patrocinadores y entusiastas pescadores provenientes de distintos sectores del país, así como de naciones centroamericanas y del Caribe que año con año se suman a esta experiencia.
Celebrado tradicionalmente en el mes de marzo, el evento tiene como objetivo principal la recaudación de fondos para beneficiar a dos instituciones sin fines de lucro que enfrentan importantes carencias en Honduras. A través de este torneo, el Club de Pesca del Caribe ha donado hasta la fecha más de 5.2 millones de lempiras en obras y mobiliario a hogares de niños, fundaciones, centros educativos y otras organizaciones de impacto social.
En esta edición número catorce, los fondos recaudados beneficiarán al Centro Educativo Básico General Pedro Nufio, ubicado en el sector Chivana, Omoa, Cortés. Asimismo, en conjunto con la Fundación SCW Honduras, se desarrollará la construcción de la Escuela José Trinidad Cabañas en la comunidad San Martín número tres, fortaleciendo así el acceso a espacios dignos para la educación.
Más allá del impacto social, el Club de Pesca del Caribe mantiene firme su misión de promover la pesca deportiva responsable en todas sus modalidades. El torneo impulsa acciones orientadas a la conservación del ecosistema marino, con especial énfasis en la protección de especies críticas como los denominados billfish, cumpliendo 14 años consecutivos de aplicar en un cien por ciento la modalidad de capturar y liberar para las especies de pico.
En esta competencia se premiará exclusivamente la liberación de especies como el Marlín Azul, Marlín Blanco y Pez Vela. Por cada ejemplar liberado satisfactoriamente conforme al reglamento, se otorgarán puntos según la especie a la embarcación y equipo participante. Resultará ganador el equipo que acumule el mayor puntaje bajo las normas establecidas, reafirmando el compromiso con torneos cada vez más sustentables.
El evento también promueve la participación familiar mediante la categoría infantil, dirigida a niños de 4 a 12 años, quienes recibirán medallas de participación y premios especiales, sin requerimiento de peso mínimo en sus capturas. Esta iniciativa fortalece el espíritu deportivo desde edades tempranas y fomenta el respeto por el mar y sus recursos.
Este año, el torneo cuenta con el respaldo de EMSULA como Patrocinador Diamante, a través de sus marcas Gatorlit, Pepsi Black y Cervecería La 20, además del apoyo de instituciones financieras y empresas de alto prestigio como EFG Bank y Banco Lafise. Con este sólido acompañamiento, el Honduras International Billfish Open 2026 promete ser un rotundo éxito y una experiencia inolvidable para todos los participantes.