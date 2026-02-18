Honduras International Billfish Open 2026: pesca deportiva con causa en el Caribe, el 5, 6 y 7 de marzo

San Pedro Sula.

El Club de Pesca del Caribe llevará a cabo el 14vo Torneo Internacional de Pesca Honduras International Billfish Open 2026 los días 5, 6 y 7 de marzo en The Marine Grill & Marina, en Omoa, con el majestuoso Mar Caribe como escenario deportivo. Este prestigioso evento es presentado por Embotelladora de Sula, a través de sus marcas Cervecería La20, Gatorlit Recover y Pepsi, junto a Banco Lafise y múltiples patrocinadores que respaldan esta gran fiesta náutica.

Organizado por la junta directiva del Club de Pesca del Caribe – Honduras, el torneo se ha consolidado a lo largo de 14 ediciones como una de las competencias más importantes de la región. Su crecimiento sostenido ha sido posible gracias a la confianza de patrocinadores y entusiastas pescadores provenientes de distintos sectores del país, así como de naciones centroamericanas y del Caribe que año con año se suman a esta experiencia.

Celebrado tradicionalmente en el mes de marzo, el evento tiene como objetivo principal la recaudación de fondos para beneficiar a dos instituciones sin fines de lucro que enfrentan importantes carencias en Honduras. A través de este torneo, el Club de Pesca del Caribe ha donado hasta la fecha más de 5.2 millones de lempiras en obras y mobiliario a hogares de niños, fundaciones, centros educativos y otras organizaciones de impacto social.