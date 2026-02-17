BAC y Hacienda Real sellan alianza con descuentos exclusivos en 2026

BAC Honduras y el restaurante Hacienda Real anunciaron una alianza estratégica que permitirá a los clientes del banco acceder a descuentos y beneficios exclusivos durante todo 2026, como parte de una iniciativa orientada a fortalecer la experiencia gastronómica de sus tarjetahabientes. El acuerdo fue dado a conocer en Tegucigalpa y contempla promociones especiales aplicables al pagar con tarjetas de crédito o débito BAC.
Entre los principales beneficios destaca un 50% de descuento inmediato todos los lunes en cortes especiales de carnes importadas premium, entre ellos Rib Eye, New York, Entraña, Puyazo, Vacío y opciones mixtas como camarón y salmón a las brasas. La promoción aplica al utilizar tarjetas BAC, facilitando así el acceso a productos de alta calidad a precios preferenciales.
Asimismo, los clientes que paguen con tarjetas de crédito Black o Platinum de BAC obtendrán un 10% de descuento inmediato en todo el menú, beneficio que estará disponible todos los días. La iniciativa busca incentivar el uso de estos medios de pago y premiar la fidelidad de los tarjetahabientes con ventajas permanentes.
La alianza también incluye actividades especiales como los “sábados en La Terraza”, que se celebrarán en junio y noviembre. En estas fechas, los clientes podrán disfrutar de un 50% de descuento en un menú especial, acompañado de una experiencia musical en el marco de Conciertos BAC, programa que apoya al talento local. Además, durante Semana Santa y la Semana Morazánica se ofrecerán certificados de consumo a mitad de precio, redimibles en un plazo de hasta un mes.
Valeria Ríos, vicepresidente de estrategia comercial, mercadeo y sostenibilidad de BAC Honduras, señaló que la institución impulsa alianzas estratégicas que agregan valor a la experiencia de sus clientes, promoviendo momentos memorables en espacios de alta calidad gastronómica. Por su parte, Raúl Agüero, gerente de Operaciones de Hacienda Real, destacó que el acuerdo consolida una relación comercial que ha generado beneficios sostenidos para ambas clientelas.
Hacienda Real es un restaurante especializado en cortes de carne a la parrilla, con una propuesta culinaria a la brasa y un ambiente que combina comodidad, amplitud y áreas de parqueo . BAC, por su parte, es el banco líder en América Central, con presencia en seis países, más de cinco millones de clientes y el propósito de reimaginar la banca para generar prosperidad en las comunidades donde opera.