San Pedro Sula

La noche del 19 de noviembre, el Club Hondureño Árabe de San Pedro Sula se vistió de gala para celebrar la decimotercera edición del Premio Quetglas 2026, una iniciativa de la Fundación OSOVI que, bajo el lema ‘Un premio a la caridad hecha persona’, rinde homenaje a quienes transforman vidas desde el servicio cotidiano. En esta velada cargada de emoción, la gran ganadora fue Patricia Scarpatetti, representante de la Fundación Yo Quiero Ser, cuya trayectoria ha dejado una huella profunda en la comunidad. Oriunda de Suiza y presidenta de la organización, Scarpatetti lidera el Hogar de Niños Yo Quiero Ser, ubicado en la colonia Sandoval Sorto del sector Satélite, brindando protección, afecto y oportunidades a la niñez y a las familias en situación de vulnerabilidad. Como reconocimiento al primer lugar, la fundación recibió una medalla y un aporte económico de 140,000 lempiras destinados a fortalecer y dar continuidad a su proyecto social.

La ceremonia también destacó el esfuerzo de los otros dos finalistas de la noche: FEIH Foundation, representada por Ramiro Ocasio-Moya en el segundo lugar, y Schools for Children of the World (SCW), que obtuvo el tercer puesto. Ambas iniciativas recibieron 75,000 lempiras cada una para impulsar sus programas comunitarios, demostrando que el espíritu solidario sigue más vivo que nunca en el país. El valioso apoyo de Embotelladora de Sula (EMSULA) contribuyó al éxito del evento, que a través de sus marcas emblemáticas Pepsi y Aguazul dijo presente como aliado estratégico del Premio Quetglas 2026. La participación de la compañía reafirma su firme compromiso con la responsabilidad social empresarial y subraya la importancia de tejer alianzas entre el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro para multiplicar el bienestar colectivo.