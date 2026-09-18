¿A cuánto está el dólar en Honduras? Precio para este viernes 18 de septiembre

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este viernes un leve incremento frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en L26.8817 por dólar, mientras que la venta se ubicó en L27.0161. Ambas cotizaciones aumentaron L0.0012 respecto al jueves 17 de septiembre, cuando se situaron en L26.8805 para la compra y L27.0149 para la venta.

El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado cambiario hondureño. Sus variaciones pueden tener incidencia en sectores como las importaciones y en operaciones relacionadas con las remesas.