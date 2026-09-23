Precio del dólar este miércoles 23 de septiembre en Honduras

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este miércoles una baja frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en L26.8808 por dólar, mientras que la venta se ubicó en L27.0152. Ambas cotizaciones disminuyeron L0.0054 respecto al martes 22 de septiembre, cuando se situaron en L26.8862 para la compra y L27.0206 para la venta.

El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado cambiario hondureño. Sus variaciones son seguidas por personas y empresas que realizan transacciones en dólares, así como por quienes reciben remesas o mantienen compromisos de pago en moneda extranjera.