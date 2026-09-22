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Dólar baja frente al lempira este martes 22 de septiembre en Honduras

Conozca los precios de la compra y venta del dólar estadounidense hoy martes 22 de septiembre en Honduras, según el BCH

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 09:59 -
  • Redacción La Prensa
Dólar baja frente al lempira este martes 22 de septiembre en Honduras

La compra bajó L0.0042 y la venta disminuyó L0.0043 por cada dólar.

 Foto: archivo

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este martes una baja frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en L26.8862 por dólar, mientras que la venta se ubicó en L27.0206. Ambas cotizaciones disminuyeron respecto al lunes 21 de septiembre, cuando se situaron en L26.8904 para la compra y L27.0249 para la venta.

La compra bajó L0.0042 y la venta disminuyó L0.0043 por cada dólar. El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado cambiario hondureño.

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Las variaciones en la cotización son seguidas por ciudadanos y empresas que realizan transacciones en moneda extranjera, así como por quienes reciben remesas o mantienen compromisos de pago en dólares.

¿Dónde comprar dólares en Honduras?

El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos.

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Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.

¿Cómo se calcula el precio del dólar?

El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia con base en la información oficial del mercado cambiario. La cotización puede variar de una jornada a otra, por lo que los valores de compra y venta deben consultarse según la fecha correspondiente.

El Banco Central actualiza el tipo de cambio durante los días hábiles.

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Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.

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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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