Dólar baja frente al lempira este martes 22 de septiembre en Honduras

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este martes una baja frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en L26.8862 por dólar, mientras que la venta se ubicó en L27.0206. Ambas cotizaciones disminuyeron respecto al lunes 21 de septiembre, cuando se situaron en L26.8904 para la compra y L27.0249 para la venta.

La compra bajó L0.0042 y la venta disminuyó L0.0043 por cada dólar. El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado cambiario hondureño.