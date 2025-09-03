Muere Emín Barjun Mahomar, expresidente del Banco Central de Honduras

Tegucigalpa.

Emín Barjun Mahomar, expresidente del Banco Central de Honduras (BCH) en el periodo febrero de 1998 a junio de 1999, falleció en esta ciudad el pasado martes a sus 83 años de edad. Ocupó ese cargo en la administración del expresidente de la República, Carlos Flores Facussé (1998-2002). En su gestión estuvo acompañado en el Banco Central por Daniel Figueroa, como vicepresidente, y como directores Victoria Asfura de Díaz, Enrique Flores Valeriano y Manuel Antonio Fontecha.

Fue sustituido en su cargo por la licenciada Victoria Asfura de Díaz. Don Emín, como se le conocía en el círculo empresarial y público de Honduras, estuvo vinculado al sector industrial, especialmente en el rubro de las bebidas.

Ocupó la presidencia de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT).También fue delegado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), en agosto de 2015, junto a Santiago Ruíz como sus representantes ante la Junta Nominadora para la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).Manuel Bautista, expresidente del Banco Central (del 1 de agosto de 2015 al 27 de enero de 2018), recuerda a Don Emín “como una gran persona y muy honrado; amaba mucho a su país y le daba gracias a Dios por haber nacido en Honduras”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.