Muere Emín Barjun Mahomar, expresidente del Banco Central de Honduras

Don Emín, como se le conocía en el círculo empresarial y público de Honduras, estuvo vinculado al sector industrial, especialmente en el rubro de las bebidas

  • 03 de septiembre de 2025 a las 10:08 -
  • Luis Rodríguez
Su sepelio será este día en Jardines de Paz Suyapa a las 3:00 de la tarde
Tegucigalpa.

Emín Barjun Mahomar, expresidente del Banco Central de Honduras (BCH) en el periodo febrero de 1998 a junio de 1999, falleció en esta ciudad el pasado martes a sus 83 años de edad.

Ocupó ese cargo en la administración del expresidente de la República, Carlos Flores Facussé (1998-2002). En su gestión estuvo acompañado en el Banco Central por Daniel Figueroa, como vicepresidente, y como directores Victoria Asfura de Díaz, Enrique Flores Valeriano y Manuel Antonio Fontecha.

Fue sustituido en su cargo por la licenciada Victoria Asfura de Díaz.

Don Emín, como se le conocía en el círculo empresarial y público de Honduras, estuvo vinculado al sector industrial, especialmente en el rubro de las bebidas.

Ocupó la presidencia de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT).También fue delegado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), en agosto de 2015, junto a Santiago Ruíz como sus representantes ante la Junta Nominadora para la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).Manuel Bautista, expresidente del Banco Central (del 1 de agosto de 2015 al 27 de enero de 2018), recuerda a Don Emín “como una gran persona y muy honrado; amaba mucho a su país y le daba gracias a Dios por haber nacido en Honduras”.

Agrega que “lo conocí cuando hacíamos investigaciones de mercado; cuando llegábamos a visitarlo él nos atendía. Nos daba la información, después hablábamos de temas económicos y nos daba muchos consejos”.

El velatorio de Don Emín Barjum Mahomar se realiza en funeraria La Auxiliadora Suyapa; a las 2:00 de la tarde de este día se realizará la misa de cuerpo presente en la Basílica de Suyapa y seguidamente su sepelio en Jardines Suyapa.

Luis Rodríguez

