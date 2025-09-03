Muere Emín Barjun Mahomar, expresidente del Banco Central de Honduras

Emín Barjun Mahomar, expresidente del Banco Central de Honduras (BCH) en el periodo febrero de 1998 a junio de 1999, falleció en esta ciudad el pasado martes a sus 83 años de edad.
Ocupó ese cargo en la administración del expresidente de la República, Carlos Flores Facussé (1998-2002). En su gestión estuvo acompañado en el Banco Central por Daniel Figueroa, como vicepresidente, y como directores Victoria Asfura de Díaz, Enrique Flores Valeriano y Manuel Antonio Fontecha.
Fue sustituido en su cargo por la licenciada Victoria Asfura de Díaz.
Don Emín, como se le conocía en el círculo empresarial y público de Honduras, estuvo vinculado al sector industrial, especialmente en el rubro de las bebidas.
Ocupó la presidencia de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT).También fue delegado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), en agosto de 2015, junto a Santiago Ruíz como sus representantes ante la Junta Nominadora para la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).Manuel Bautista, expresidente del Banco Central (del 1 de agosto de 2015 al 27 de enero de 2018), recuerda a Don Emín “como una gran persona y muy honrado; amaba mucho a su país y le daba gracias a Dios por haber nacido en Honduras”.
Agrega que “lo conocí cuando hacíamos investigaciones de mercado; cuando llegábamos a visitarlo él nos atendía. Nos daba la información, después hablábamos de temas económicos y nos daba muchos consejos”.
El velatorio de Don Emín Barjum Mahomar se realiza en funeraria La Auxiliadora Suyapa; a las 2:00 de la tarde de este día se realizará la misa de cuerpo presente en la Basílica de Suyapa y seguidamente su sepelio en Jardines Suyapa.