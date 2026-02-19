BCH acumula $321.9 millones en reservas y saldo sube a $10,541 millones

El Banco Central de Honduras (BCH) continúa con la acumulación de reservas internacionales netas, o sea dólares. Al pasado 18 de febrero, el saldo ascendió a 10,541 millones de dólares. Si se compara con la cifra de cierre del año anterior -10,219.1 millones de dólares-, la ganancia es de $321.9 millones.
Lo anterior permitió al BCH aumentar la cobertura de importaciones de bienes y servicios de 5.3 a 5.4 meses. Cada mes de importación equivale a 1,950 millones de dólares.
Fuentes técnicas del Banco Central de Honduras explican que la acumulación de reservas en el transcurso del año se debe a mayor ingreso de divisas -compra-, con 3,217.2 millones de dólares, superando los $2,747.7 millones en egresos -venta-.
Subrayaron que los resultados acumulados en concepto de reservas internacionales netas están en consonancia con la meta del Programa Monetario 2025-2026, el que revela que el saldo deberá ser igual o mayor de cinco meses de importaciones.
Indicaron que las reservas internacionales continuarán evidenciando una dinámica positiva en 2026, fortaleciendo su holgura respecto a los parámetros internacionales, generando mayor confianza en los agentes económicos y reiterando la capacidad del país para cumplir los compromisos y enfrentar choques externos.
Agregaron que las remesas familiares han contribuido con la acumulación de reservas netas al registrarse 1,294.2 millones de dólares al pasado 12 de febrero, superando los $1,155.5 de igual fecha del año anterior. También ha tenido un mayor aporte el café al pasar de 532.7 a 585.4 millones de dólares por concepto de exportaciones, de acuerdo con el BCH.
Según los entrevistados, la acumulación de reservas monetarias permite al Banco Central atender el 100% de la solicitud de divisas de los agentes económicos y del público en general que participan en la subasta que se realiza de lunes a viernes.
Durante la cuarta revisión del acuerdo 2023-2026, en septiembre de 2025, la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó que el aumento en las reservas ha reforzado los márgenes externos de Honduras e instó al gobierno a aprovechar el incremento de las remesas familiares y los términos favorables de intercambio comercial.