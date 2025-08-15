Diunsa abrirá muy pronto en Villanueva

Diunsa anunció el inicio de la construcción de su nueva tienda, que se ubicará en Villanueva, Cortés, una de las ciudades con mayor dinamismo comercial del país.
Así lo dio a conocer Mario Roberto Faraj, presidente ejecutivo de esta empresa, quien destacó que “el proyecto de la tienda Diunsa en Villanueva consta de aproximadamente 4,200 metros cuadrados de construcción, con un amplio estacionamiento con capacidad para 250 vehículos. Se trata de una inversión total de 200 millones de lempiras”.
La próxima tienda Diunsa en Villanueva, la décima en este formato, significa la apertura de 70 empleos directos y cerca de 280 empleos indirectos para esta región del país; además, la etapa de construcción generará aproximadamente mil empleos directos.
La nueva tienda Diunsa en Villanueva estará ubicada en la primera calle sur, salida a Pimienta, frente a la carretera CA-5.
Todo en un mismo lugar
“Estamos impulsando nuestro plan de expansión en Honduras, que nos permite estar más cerca de nuestra gente, para ofrecerles lo mejor en productos y servicios, con la mejor experiencia de compra, todo en un mismo lugar y con todas las facilidades”, puntualizó Faraj.
La nueva tienda Diunsa Villanueva contará con los departamentos de tecnología y electrónica; deportes, motos, hogar, camas y mobiliario; electrodomésticos, juguetería, bebé, belleza y cuidado personal.
Además, de acuerdo con los principios de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad que la empresa ha adoptado desde hace más de 15 años, el inmueble contará con sistemas de alta eficiencia energética y con generación de energía fotovoltaica (solar), así como sistemas hídricos de alta eficiencia para el ahorro en el consumo del agua.
Expansión
Diunsa cuenta con 49 años de presencia exitosa en el mercado hondureño. Actualmente, la empresa lidera el Top of Mind (TOM) en su categoría en Honduras, contando con 17 tiendas en tres formatos: Diunsa, Diunsa ElectroHogar y Sportia, ubicadas en ciudades con una destacada participación en la economía del país.
El plan de expansión de esta empresa cien por ciento hondureña busca contribuir al bienestar de las familias hondureñas a través de sus productos y servicios, así como de su gestión empresarial socialmente responsable y sostenible.