Diunsa abrirá muy pronto en Villanueva

Villanueva, Honduras.

Diunsa anunció el inicio de la construcción de su nueva tienda, que se ubicará en Villanueva, Cortés, una de las ciudades con mayor dinamismo comercial del país.

Así lo dio a conocer Mario Roberto Faraj, presidente ejecutivo de esta empresa, quien destacó que “el proyecto de la tienda Diunsa en Villanueva consta de aproximadamente 4,200 metros cuadrados de construcción, con un amplio estacionamiento con capacidad para 250 vehículos. Se trata de una inversión total de 200 millones de lempiras”.

La próxima tienda Diunsa en Villanueva, la décima en este formato, significa la apertura de 70 empleos directos y cerca de 280 empleos indirectos para esta región del país; además, la etapa de construcción generará aproximadamente mil empleos directos.

La nueva tienda Diunsa en Villanueva estará ubicada en la primera calle sur, salida a Pimienta, frente a la carretera CA-5.