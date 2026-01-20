¿Cuánto aumentaron las tasas de interés para tarjetas de crédito?

Tegucigalpa.

Si usted es usuario de tarjeta de crédito es oportuno que conozca las tasas de interés que aplican las 12 sociedades emisoras que operan en el país. Un reporte del Banco Central de Honduras (BCH) indica que el costo del dinero plástico aumentó en 2025. La tasa de interés mínima para tarjetas en moneda nacional -lempiras- se incrementó de 27.18% a 27.40% anual en el periodo diciembre 2024-2025, o sea 0.22% más.

No obstante, el aumento fue mayor en la tasa máxima al pasar de 48.68% a 51.05% anual, que significó 2.33% de incremento. En el caso de las tarjetas en moneda nacional -dólares- la tasa de interés mínima subió de 29.93% a 31.46% anual, equivalente a 1.53%. Respecto a la tasa de interés máxima aumentó de 45.26% a 48.83% anual, o sea 3.57% más.

Según ejecutivos de emisores de tarjetas de crédito que operan en el mercado hondureño, el alza en las tasas de interés responde a los dos ajustes a la TPM (Tasa de Política Monetaria) aprobado por el Banco Central a finales de 2024, al pasar de 3% a 4% y de 4% a 5.75%.

Comportamiento