El 57% de la población ocupada en Honduras es menor de 40 años

Tegucigalpa.

La población ocupada en Honduras es relativamente joven, ya que de cada 100 personas que trabajan, 57 son menores de 40 años. Ese es uno de los hallazgos más relevantes de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Honduras (ENIGH) 2023-2024, publicada por el Banco Central de Honduras (BCH) el pasado lunes.

El número de personas ocupadas en el país es de 4,244,067, de las que 1,924,275 laboran en el sector privado, 1,724,611 son empleados independientes, 285,995 trabajan en la administración pública, 157,709 desarrollan labores domésticas y 151,477 son trabajadores familiares auxiliares. Una de las variables analizadas en la encuesta es la edad de la población ocupada, las que fueron agrupadas en 10 categorías, iniciando de 15 a 19 años y finalizando con las personas mayores de 60 años. Uno de los hallazgos más importantes es que 57% de los hondureños ocupados son menores de 40 años, equivalente a 2,407,410 personas.