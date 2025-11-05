Envíos de café alcanzan récord en la cosecha 2025-2026

Tegucigalpa, Honduras

Aunque en el ciclo pasado las exportaciones de café registraron una reducción del 30.3% en los primeros 31 días, esta tendencia se revirtió con un desempeño récord durante la cosecha 2025-2026. Los envíos del aromático sumaron 51,183.91 sacos de 46 kilogramos durante octubre, lo que representa un alza interanual del 126.7%, equivalente a 28,603.67 sacos más, según las estadísticas del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé).

En el mismo período de la temporada anterior se exportaron 22,580.24 sacos, frente a los 32,405.15 sacos del año cafetero 2023-2024, una diferencia de 9,824.91 sacos. La generación de divisas alcanzó 17.8 millones de dólares, con un precio promedio de venta de 348.26 dólares por saco. El incremento en los ingresos, de 4.8 millones de dólares, ha contribuido a reducir el déficit de la balanza comercial de bienes. Al cierre de la cosecha 2024-2025, los envíos de 6.1 millones de sacos de café generaron 2,142.9 millones de dólares en divisas, una cifra histórica para la caficultura hondureña.

Destino de las exportaciones hondureñas

Durante octubre, el café hondureño se exportó a 14 destinos, siendo Estados Unidos el principal comprador con 20,749.67 sacos (40.5%). Le siguieron Francia, con 9,565.38 sacos (18.7%), y Alemania, con 7,650 sacos (14.9%). República Dominicana y Vietnam también figuran entre los mercados que adquirieron el aromático, con 1,017.39 y 652.50 sacos, respectivamente.