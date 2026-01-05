Arboleda confiesa el motivo por el que no festejó el gol ante Marathón

San Pedro Sula, Honduras.

En el análisis del partido, el goleador fue preciso: "Sabíamos que sería un partido difícil, Marathón es un equipo que juega muy bien y acá en San Pedro se hace sentir muy fuerte".

El goleador volvió a marcar en este tipo de instancias en las que le vienen bien, pero en este compromiso evitó celebrar su anotación ante su exequipo.

Luego de renovar su contrato con el Olimpia, Yustin Arboleda, se hizo presente en el partido de ida de la final ante Marathón , el espigado atacante anotó el 2-1 momentáneo en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.

Y agregó: "Al final el equipo (Olimpia) entendió el partido y la llave queda abierto y toca ir a definirla a casa".

También destacó que: "Esa es la mentalidad que tiene este equipo, nosotros sabíamos que podía pasar esto y que ante la adversidad se ha levantado. Hoy no fue la excepción, el equipo tuvo una buena reacción después del primer gol de ellos".

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Yustin Arboleda aprovechó para valorar el análisis que tiene el Olimpia en su rendimiento a lo largo de su temporada.

"Ellos tenían la pelota, pero no nos lastimaban y en esa sí, pero el equipo no perdió la calma, seguimos buscando y al final el resultado de hoy es justo para el partido que hicimos los dos equipos".

Al momento de ser consultado por el número de gol en estas instancias. "La verdad no los tengo en mente, pero agradecerle a Dios que siempre me pone en estos momentos importantes para uno, la familia que durante el torneo estuvo la adversidad".

Para finalizar, Arboleda confesó el motivo que evitó su celebración al momento que anotó el gol en esta final de ida.

"Claro que sí, pero por respeto a la memoria del presidente eterno Orinson Amaya, fue un gran presidente, una gran persona y me dolió mucho la pérdida de él. Después que salí del club mantuve buena comunicación y una manera de honrarlo era no celebrar el gol".