Xabi Alonso advierte al Atlético de Madrid antes de la semifinal de la Supercopa

Arabia Saudita.

"¿Qué cosas? Nos las quedamos nosotros -ríe-. Estoy muy convencido de que va a ser muy diferente, pero no hay que olvidar cosas que no han funcionado bien", añadió.

"Planteamos un partido diferente, pero no tenemos que olvidar cosas que nos faltaron en aquel partido y que tenemos muy presentes y claras, para no cometer los mismos errores. Hay que hacer un partido de mayor nivel y será un partido diferente; estoy convencido de que el equipo dará otra cara", dijo en rueda de prensa.

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid , se refirió este miércoles a la derrota sufrida en Liga ante el Atlético de Madrid, en la previa de la semifinal de la Supercopa de España que enfrenta a ambos equipos este jueves y se mostró “convencido” de que sus futbolistas darán “otra cara” para clasificarse para la final.

"Es una semifinal . Tenemos que tener una muy buena preparación mental. Competir y saber cuidar los detalles. El Atlético siempre es un rival difícil, pero tenemos muchas razones para jugar este partido con muchas ganas", incluyó.

Alonso señaló la Supercopa de España como el cuarto título en importancia de la temporada, por detrás de la Liga, la Liga de Campeones y la Copa del Rey.

"Dos cosas muy claras. En el orden de prioridades de la temporada, es el cuarto. Si a los otros tres entrenadores les preguntas igual pueden estar de acuerdo. Pero siendo el que tenemos ahora, la prioridad es absoluta", comentó.

Por otro lado, Alonso habló del brasileño Vinícius . Primero, respecto a la presión sobre el rival que exige a los futbolistas.

"Es imprescindible la presión de todos. Yo reclamo durante los entrenamientos y los partidos que todos estemos comprometidos, tanto los que están arriba como en defensa, que estén las líneas juntas. Ese compromiso y esas ganas de querer jugar ese momento, e incluso lo disfrutemos, nos hará ser más competitivo", valoró.

Y, segundo, comentó los 15 partidos que encadena Vinícius sin marcar.

"Queda mucha temporada y muchos partidos importantes. Y Vinícius va a ser muy importante. Mañana le necesitamos, que disfrute en el campo, cuando lo hace tiene ese desequilibrio. Y tenemos que encontrarle", dijo.

Además, no quiso entrar a valorar si influyó en la lesión actual de Kylian Mbappé , un esquince de rodilla que le impidió viajar a Yeda (Arabia Saudí) para la disputa de la Supercopa de España, el hecho de que el francés jugara en los últimos partidos de 2025 con el objetivo de igualar el récord de goles en un año natural de Cristiano Ronaldo -59-.

"La situación depende del momento. Esperamos poder recuperarle lo antes posible. Hemos apurado pero todavía era muy pronto", contestó. EFE