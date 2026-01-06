¿A qué hora juega Atlético-Real Madrid la semifinal de la Supercopa de España?

Arabia Saudita.

¡Se viene un partidazo! El Atlético de Madrid y el Real Madrid se vuelven a ver las caras. Un nuevo escenario les espera al ser el plato fuerte en las semifinales de la Supercopa de España, que se jugará en Arabia Saudita. Las acciones de esta fase arrancan este martes 7 de enero con el duelo entre el Barcelona vs Athletic Club. Un día después, el derbi toma protagonismo y se traslada al King Abdullah Sports City del país asiático para definir al segundo finalista de la competición. El equipo dirigido por Xabi Alonso encara este duelo por la Supercopa de España con las ausencias de Kylian Mbappé por un esguince de rodilla y de Éder Militao por una lesión muscular.

Tampoco estará en Yeda, Brahim, que se encuentra disputando la Copa África con Marruecos, y sí ha viajado Trent Alexander-Arnold, pese a no tener opciones de jugar al estar en la fase final de la recuperación de una rotura muscular. Por su parte, el equipo de Diego Simeone en Yeda está formado por 26 jugadores, con la presencia de Giacomo Raspadori, cuyo fichaje en este mercado de invierno se propone el Roma, con las únicas dos bajas por lesión confirmadas de Clement Lenglet y Nico González, y con la presencia de Pablo Barrios pese a una dolencia muscular. El último antecedente del derbi fue el pasado 27 de septiembre del 2025 en el primer tramo de la Liga Española 2025-2026. En ese entonces, el Atlético de Madrid le dio un duro golpe al equipo blanco con un contundente triunfo de 5-2 a su favor. Antes de este juego, el Real Madrid goleó al Betis (5-1) por la jornada 18 de la Liga Española, mientras que el Atlético de Madrid viene de igualar 1-1 ante la Real Sociedad, ambos tuvieron actividad el domingo 4 de enero. El ganador de este duelo se medirá ante el victorioso del Barcelona vs Athletic Club que se jugará este martes. La final se disputará el próximo domingo 11 de enero.

Día, hora y dónde ver el Atlético de Madrid vs Real Madrid