Barcelona vs. Athletic en Supercopa de España: hora, canal y alineaciones

ARABIA SAUDITA.

La Supercopa de España alzará el telón este miércoles en el estadio Al Jawhara de Yeda (Arabia Saudí) con la disputa de la primera semifinal entre el vigente campeón, el Barcelona, y el Athletic Club, que aspira a dar la campanada tras un inicio de curso irregular. De entre los cuatro aspirantes a levantar el trofeo, incluyendo a los otros semifinalistas, el Real Madrid y el Atlético, el equipo de Hansi Flick es el que llega en mejor momento de forma: líder de LaLiga EA Sports y precedido por una racha de ocho triunfos entre todas las competiciones, con una derrota en los últimos trece duelos. Con 15 títulos en sus vitrinas, el Barcelona es el equipo más laureado de la competición, por delante del Real Madrid (13) y del Athletic (3), los dos rivales a los que superó en la pasada edición.

En aquella ocasión, el equipo de Flick derrotó en semifinales al equipo vasco (0-2) y goleó en la final al eterno rival (2-5), lo que supuso un importante espaldarazo para la posterior conquista de la Liga y la Copa del Rey; tendencia que parece haberse consolidado y refuerza el valor de la Supercopa, pues el ganador del título lo ha sido también del campeonato liguero en las últimas cuatro campañas. El Barcelona ha viajado a Arabia Saudí con las únicas bajas por lesión del centrocampista 'Gavi' y del defensa Andreas Christensen. La principal novedad en la convocatoria del Barça es el regreso del central Ronald Araujo, apartado del grupo en las últimas semanas por problemas de salud mental. El uruguayo empezó a entrenarse hace una semana y su participación en los próximos partidos, según Flick, dependerá de sus sensaciones. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Con casi todos los efectivos disponibles, está por ver cómo jugará sus cartas el técnico alemán. Sin ir más lejos, en la victoria del domingo ante el Espanyol (0-2), decantó el duelo con la entrada en la segunda mitad de Robert Lewandowski, Fermín López, Dani Olmo y Pedro González 'Pedri'. Todos ellos optan a ser titulares este miércoles. Flick intentará replicar el éxito del último duelo contra el Athletic, la goleada (4-0) del 22 de noviembre en Liga, en la que el cuadro azulgrana sorteó la agresiva presión bilbaína en la salida de balón, ganó la batalla física en la medular y aprovechó los metros a la espalda de la zaga rojiblanca. Resultará decisiva la contundencia en las áreas, donde el Barça ha ganado fiabilidad desde la llegada de Joan García, que brilló este domingo contra su exequipo, el Espanyol, e intentará reafirmar su condición como uno de los mejores porteros del mundo ante Unai Simón, cancerbero del Athletic y titular en la selección española.

Por su parte, los 'leones' llegan a la cita en una mala racha liguera, un punto de nueve posibles en las tres últimas jornadas, con escasas opciones de seguir en Champions League tras la fase Liga, en la que necesita ganar los dos últimos partidos para no quedar eliminado, y en octavos de la Copa del Rey tras vencer en la prórroga en dieciseisavos al Ourense CF como visitante. A Yeda el Athletic viajó el lunes sin poder recuperar a ninguno de los dos titulares en la parte izquierda de la defensa, el internacional Aymeric Laporte y Yuri Berchiche, y con sus grandes estrellas, los hermanos Iñaki y Nico Williams y Oihan Sancet, lejos del brillo que llevó a su equipo el curso anterior a semifinales de la Liga Europa y a clasificarse para la 'Champions'. Tampoco está en su mejor momento Iñigo Ruiz de Galarreta, pieza clave en el juego rojiblanco, y hasta Unai Simón, titular indiscutible en la selección española y este año con muchos más claros que oscuros, llega a la Supercopa cuestionado por el tanto recibido en El Sadar ante Osasuna. No obstante, a esas cinco piezas claves en el poderoso Athletic 2024-2025 se les espera mañana en la alineación inicial si Valverde echa mano de su equipo de gala, algo que está por confirmar. También parecen seguros de inicio los centrales Dani Vivián y Aitor Paredes, ambos internacionales, y en el medio campo Mikel Jauregizar, la mejor noticia del curso en el conjunto bilbaíno. También lo es el rendimiento de Robert Navarro, quien impulsó al equipo el sábado en Pamplona con su salida al campo junto a Alex Berenguer. Los dos son claros candidatos a entrar en el once si Valverde se decida a hacer rotaciones. En esas rotaciones, no parece que vaya a entrar Gorka Guruzeta, que marcó un buen gol ante Osasuna a un brillante pase precisamente de Navarro.Para los laterales, dos dudas. En el derecho la de Andoni Gorosabel, que está siendo titular, o Jesús Areso, uno de los grandes fichajes de la temporada junto a Laporte pero sin cumplir hasta ahora las expectativas; y en la izquierda Adama Boiro, relevo natural de Yuri, o Iñigo Lekue para dar experiencia al puesto y tratar de frenar en lo posible a Lamine Yamal. De tocar Valverde el medio campo, sería Alejandro Rego el acompañante de un Jauregizar este curso más que indiscutible. Completan el capítulo de bajas del Athletic para mañana las de larga duración: los lesionados Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz, y el sancionado Yeray Álvarez.

