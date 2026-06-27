Vozinha rompe el silencio tras conocer que jugará contra Messi: "Es un sueño"

Estados Unidos.

Tras finalizar el compromiso contra Arabia sin goles, Vozinha atendió a los medios de comunicación en la zona mixta y brindó sus valoraciones sobre todo lo que está viviendo su equipo.

La modesta selección africana empató sus tres partidos de la fase de grupos, que le valieron para clasificar junto con España y dejar en el camino a Uruguay ya los árabes.

Cabo Verde sigue haciendo historia en el Mundial 2026 y anoche logró una clasificación épica a los 16avos de final de manera invicta, tras igualar contra Arabia Saudita (0-0) en Houston.

La próxima cita para Cabo Verde será nada menos que contra la Argentina de Leo Messi , vigente campeona del mundo, y el veterano guardameta lo califica como un "sueño".

"Pienso que ninguno de nosotros soñamos con esto, pero sabemos que tenemos mucha calidad. Cuando llegamos al Mundial, muchos pensaron que no ganaríamos ningún partido, pero somos un gran equipo", resaltó el arquero de 40 años.

"Clasificar a la siguiente ronda para nosotros es muy gratificante y jugar contra Argentina será bueno para nosotros. Es un sueño para cualquier futbolista jugar con Argentina y Lionel Messi", declaró.

Sobre las sensaciones que le deja esta clasificación histórica, Vozinha dijo que "cuando un niño llora delante de nosotros, no hay palabras para describir eso. Estamos aquí para, tal vez, ser imagen de los más pequeños y para los grandes también. Ojalá un día los niños quieran ser como un futbolista de Cabo Verde".

Cabo Verde y Argentina se medirán el próximo viernes en Miami por el pase a octavos de final, pero antes la Albiceleste cierra esta noche su último partido del grupo J ante Jordania y buscará terminar con paso perfecto.