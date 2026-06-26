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Bielsa pierde el control y estalla tras eliminación de Uruguay: "¡Dale de una vez!"

El entrenador de Uruguay se enfureció tras quedar eliminado del Mundial 2026 y protagonizó una lamentable escena ante la prensa.

Bielsa pierde el control y estalla tras eliminación de Uruguay: ¡Dale de una vez!

Marcelo Bielsa salió molesto luego de quedar fuera del Mundial 2026 con Uruguay.
Guadalajara, México.

Uruguay protagonizó una de las peores Copas del Mundo de su historia y, tras solo sumar dos puntos, se despidió del torneo en la primera ronda luego de caer esta noche por la mínima frente a España.

Una derrota que dejó muy, pero muy disgustado a Marcelo Bielsa. La eliminación parece haberle afectado en exceso en su ya natural mal humor ante los micrófonos.

El seleccionador de Uruguay se exaltó porque la entrevista a pie de campo tardaba en arrancar y pegó un grito hacia los profesionales que estaban esperando para entrevistarle.

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"¡Dale de una vez!", le gritó Bielsa a los periodistas que esperaban para captar sus impresiones tras la derrota. "Yo no pude potenciar el poderío de Uruguay", dijo de manera breve, lacónica y con una evidente molestia sobre por qué la rápida eliminación de su equipo.

"Quería que Uruguay tuviera más presencia en ataque y no lo conseguí", añadió, quizás para tratar de explicar la poca efectividad del combinado charrúa en el torneo, en el que solo marcó tres goles.

En referencia a la salida del portero Fernando Muslera al término del primer tiempo, debido a su complicidad en el gol que a la postre le dio la victoria a España, Bielsa simplemente respondió "nada" cuando le consultaron si había hablado en el entretiempo con el guardameta.

Tampoco al salir del césped le mejoró el humor y tuvo otra respuesta cortante en DAZN al ser cuestionado sobre el cambio de Muslera. "Él decidió salir", asegura Bielsa, quien al ser preguntado dijo de malas formas con un cortante: "Ya respondí a eso".

Este ha sido el tercer Mundial de Marcelo Bielsa, y el segundo en el que la selección que dirige queda eliminada en la primera ronda, pues en Corea-Japón 2002 lo hizo con Argentina.

Su mejor actuación fue al frente de la selección de Chile en Sudáfrica 2010, donde avanzó hasta octavos de final, fase en la que cayó por 0-3 contra Brasil.

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Redacción La Prensa
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