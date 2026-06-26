Bielsa pierde el control y estalla tras eliminación de Uruguay: "¡Dale de una vez!"

Guadalajara, México.

Uruguay protagonizó una de las peores Copas del Mundo de su historia y, tras solo sumar dos puntos, se despidió del torneo en la primera ronda luego de caer esta noche por la mínima frente a España. Una derrota que dejó muy, pero muy disgustado a Marcelo Bielsa. La eliminación parece haberle afectado en exceso en su ya natural mal humor ante los micrófonos. El seleccionador de Uruguay se exaltó porque la entrevista a pie de campo tardaba en arrancar y pegó un grito hacia los profesionales que estaban esperando para entrevistarle.

"¡Dale de una vez!", le gritó Bielsa a los periodistas que esperaban para captar sus impresiones tras la derrota. "Yo no pude potenciar el poderío de Uruguay", dijo de manera breve, lacónica y con una evidente molestia sobre por qué la rápida eliminación de su equipo. "Quería que Uruguay tuviera más presencia en ataque y no lo conseguí", añadió, quizás para tratar de explicar la poca efectividad del combinado charrúa en el torneo, en el que solo marcó tres goles.