Generación Norteña desata la fiesta en la Tarima Ganadera del Agas

La Feria Juniana continúa siendo como uno de los principales espacios para el intercambio cultural entre Honduras y otros países de la región, permitiendo que artistas internacionales compartan su talento con el público sampedrano. En ocasiones anteriores, artistas de la talla de Ninel Conde, El Chapo de Sinaloa, K-Paz de la Sierra visitaron este recinto con temática ganadera y de feria.