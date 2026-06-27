Generación Norteña desata la fiesta en la Tarima Ganadera del Agas

La música norteña se convirtió en una de las grandes protagonistas de la Feria Juniana 2026 con la esperada presentación de la agrupación guatemalteca Generación Norteña, que reunió a cientos de personas en la Tarima Ganadera del Campo Agas de San Pedro Sula.
La reconocida banda ofreció un espectáculo cargado de ritmo, alegría y mucho ambiente festivo, logrando que el público disfrutara de principio a fin cada una de sus interpretaciones.
Incluso con la lluvia que cayó al inicio de su presentación, los asistentes comenzaron a cantar, bailar y acompañar a los músicos, creando un ambiente familiar que reflejó el espíritu de la tradicional fiesta patronal sampedrana.
La presentación formó parte de la variada agenda artística preparada para la Feria Juniana 2026, uno de los eventos más esperados por los habitantes de San Pedro Sula y miles de visitantes nacionales y extranjeros. Diario La Prensa ha figurado como media partner del Campo Agas en esta temporada 2026.
Generación Norteña llegó al escenario con la energía que la caracteriza y demostró por qué es considerada una de las agrupaciones norteñas más representativas de Guatemala.
Su propuesta musical, basada en corridos, cumbias norteñas y rancheras, conectó rápidamente con el público hondureño, que respondió con aplausos y ovaciones durante toda la presentación.
La agrupación es ampliamente conocida por llevar su música a fiestas patronales, celebraciones comunitarias, bodas y distintos eventos populares en Guatemala, donde ha consolidado una sólida trayectoria.
Durante su participación en el Campo Agas, los artistas mantuvieron una constante interacción con los asistentes, invitándolos a cantar y disfrutar de cada tema interpretado sobre el escenario.
El entusiasmo de los visitantes fue evidente en todo momento, con familias completas, grupos de amigos y aficionados a la música norteña que no dejaron de bailar frente a la Tarima Ganadera.
Los integrantes de la banda lucieron elegantes chaquetas amarillas que contrastaban con el vestuario de los dos vocalistas principales, quienes aparecieron completamente vestidos de negro.
Además del repertorio musical, la agrupación llamó la atención por su impecable imagen sobre el escenario.
El tradicional sombrero norteño complementó el atuendo de los cantantes, que mostró la identidad artística que caracteriza a la agrupación guatemalteca.
La combinación entre música en vivo, interpretación escénica y cercanía con el público convirtió su participación en uno de los momentos más animados de la jornada. Temas como "La Puerta Negra", "Mil Noches", "Mi razón de vivir", "La Chona", entre otras.
La Feria Juniana continúa siendo como uno de los principales espacios para el intercambio cultural entre Honduras y otros países de la región, permitiendo que artistas internacionales compartan su talento con el público sampedrano. En ocasiones anteriores, artistas de la talla de Ninel Conde, El Chapo de Sinaloa, K-Paz de la Sierra visitaron este recinto con temática ganadera y de feria.
En el grupo Generación Norteña se aprecia una mezcla de juventud y experiencia, que convergen de gran manera sobre el escenario. El Campo Agas recibió a miles de visitantes durante la jornada del viernes 26 de junio, y se espera que para hoy sábado 27 sea un llenazo espectacular.