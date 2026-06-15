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Rambo de León se integra a la pretemporada del Victoria en su nuevo proyecto

Las Jaibas del Victoria comienzan una nueva etapa tras el descenso y ya trabajan en su proyecto de regreso a la Liga Nacional con un plantel renovado y nuevas incorporaciones

Rambo de León se integra a la pretemporada del Victoria en su nuevo proyecto

Luego de sumar el descenso en la temporada pasada de la Liga Nacional , las Jaibas del Victoria han puesto marcha a su nuevo proyecto con mucha ilusión de volver al máximo circuito.

Bajo el mando de una nueva organización comandada por el presidente Carlos Espina, el equipo del puerto de La Ceiba luce renovado y con las cuentas claras tras varias deudas que sumaron en la temporada pasada.

El equipo que comandará a Carlos Padilla como su nuevo director técnico, también contará con un equipo completo de exjugadores del club como Raúl Martínez Sambulá.

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Además, una de las figuras se fue la sorpresa desde que lo anunciado Carlos Espina, es el ex volante Julio César de León, quien llegará junto a Sambulá a preparar las inferiores del club.

La incorporación de Rambo encaja perfectamente con esa visión, ya que el ex mediocampista se ha venido preparando como entrenador y trabajando en la formación de jóvenes futbolistas en su natal Puerto Cortés.

Este lunes el equipo jaiba emprendió los trabajos de pretemporada con la novedad de la presencia de Harold Fonseca, exportador de Olancho FC, quien se sorprendió con su decisión de fichar por un club recién descendido.

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Redacción La Prensa
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