Rambo de León se integra a la pretemporada del Victoria en su nuevo proyecto

Luego de sumar el descenso en la temporada pasada de la Liga Nacional , las Jaibas del Victoria han puesto marcha a su nuevo proyecto con mucha ilusión de volver al máximo circuito.

Bajo el mando de una nueva organización comandada por el presidente Carlos Espina, el equipo del puerto de La Ceiba luce renovado y con las cuentas claras tras varias deudas que sumaron en la temporada pasada.

El equipo que comandará a Carlos Padilla como su nuevo director técnico, también contará con un equipo completo de exjugadores del club como Raúl Martínez Sambulá.