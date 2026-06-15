¿Iría a Olimpia? Marcelo Santos responde y destapa motivo de su salida de Motagua

Tegucigalpa, Honduras.

El defensor también habló sobre las ofertas que ya ha recibido de varios clubes, las decisiones que deberá tomar junto a su familia para definir su futuro, el cariño que mantiene por la institución azul y las anécdotas que marcaron su carrera, especialmente el dolor de haber perdido tres finales internacionales, una espina que asegura seguirá lamentando.

Tras poner fin a una etapa de más de nueve años en Motagua , Marcelo Santos rompió el silencio sobre los motivos de su salida, revelando que nunca recibió una oferta de renovación y que simplemente fue notificado de que no entraba en los planes del cuerpo técnico.

Además, se refirió a los rumores que lo vinculan con Olimpia y dejó claro que, como profesional, está preparado para defender cualquier camiseta que le brinde la oportunidad de seguir compitiendo por títulos.

Marcelo, ¿cómo ha vivido estos días luego de de tu salida de de Motagua?

Con mucha tranquilidad sabiendo de que era algo que ya se veía venir.

Te lo esperabas, ¿por qué se veía venir?

Sé que también llevaba mucho tiempo en el equipo y por ahí vieron cosas internas en el club que que que me reflejaron que prácticamente de que era algo que que que podía dar, pues entonces en ese aspecto no me sorprendió y nada, lo como te digo, lo tomé con mucha tranquilidad.

Cuando decís que, por ejemplo, se daban cosas dentro interno o sea, que ya estaba fuera, siempre están dentro del equipo, ¿lo ves así?

No tanto así, pero como te digo, pasaron cosas que tal vez no habían pasado en mis torneos anteriores y nada, este no te digo. Lo asumimos de la manera más tranquila.

¿Pero hubo intento de renovación de parte de como Motagua?

La verdad que no, como te digo, nunca tuve una oferta en ese aspecto. Solo se me notificó que que no entraba en los planes del técnico y lo tomamos con mayor con tranquilidad.

Consultarte también después de poco más de 9 años, ¿no? En el club, ¿cómo se hace para tener esa idea de decir, "Bueno, ya todo lo que hacía durante todo este tiempo va a ser lo mismo?

Sí, la verdad que toca, como te digo, asumirlo con la audacia, viendo de que por ahí estaba en esa zona de confort de que tenía bastante tiempo estar en el equipo, tenía bastante adaptación al equipo.

¿Qué crees que es lo que más vas a a recordar de Motagua? O lo que más vas a extrañar de Motagua

No, a los compañeros por ahí. Hay compañeros que compartí bastante tiempo.

Sos motaguense, ¿no?

No, Vida. El tiempo que estuve en Motagua le agarré cariño al equipo, este viví muchas cosas lindas y créeme que ahora mi sentimiento por Motagua no lo cambia, pero la verdad que como te digo, uno también es profesional y uno sabe que esto es el trabajo de uno y nada, uno tiene que tratar de ser profesional y defender la camisa o el escudo donde esté de la mejor manera.

Marcelo, ¿y tus hijos de repente tan pequeños sé, pero se dan cuenta de repente o dicen algo sobre sobre esto?

No, la verdad que no, porque están como lo vas a decir, están pequeños, es algo que que ellos todavía no saben, pues no saben, solo lo disfrutan cuando me ven jugar y nada, este en ese aspecto no hay problema.

¿Salís por la puerta de atrás o salís bien parado?

Siento que salí por la puerta enfrente porque nunca tuve problemas con ningún directivo, ni con los presidentes. La verdad que ellos conmigo siempre se portaron a la altura, siempre estuvieron al máximo conmigo. Igual yo mi parte también, siempre fui un jugador que siempre estuvo a disposición en todo momento en el equipo.

Fui un jugador que que durante tuve los 9 años prácticamente jugué el 90% de todos los partidos, nunca me lesionaba ni nada, entonces en ese aspecto no puedo decir que ya salió por la puerta atrás porque lo mío nunca fue por decir indisciplina o que pasaba lesionado, nada de eso. Los mío más que todo porque tal vez no entraba en los planes del técnico.

¿Te llevabas bien con con Javier? ¿O hubo de repente algún algún momento división de opiniones?

Normal como se lleva un jugador con técnico. Es que cada quien es dentro de su rol dentro de su área. A mí como capitán, bueno, enfocarme en lo que a mí me tocaba, ¿no? Y él como técnico pues el enfocarse de en lo que él le tocaba, que era tratar de entrenarnos y dirigir al equipo.

¿Quiénes fueron esos que te mandaron mensajes cuando se confirmó la noticia? ¿Qué mensajes recibiste?

Desde el director deportivo y del mismo técnico que no entraba en los planes de él, que era la decisión que habían tomado ellos y nada, como te digo, este se respeta porque era larga la relación técnico del toma las decisiones, él es el que decide con qué jugadores quiere contar.

¿Qué jugadores te escribieron tras confirmar tu salida del club?

Sí, mayoría de los compañeros, siempre tuve buena relación con con mis compañeros. En Motagua se ha caracterizado por tener un grupo unido, un grupo sano y la verdad es que todos mantenemos un gran ambiente.

¿Qué qué anécdotas no olvidás desde tu periodo en Motagua?

Perder las tres finales que perdí a nivel internacional, era un sueño para uno porque jugar este tipo de torneo y estar ahí tan cerca y no se logró. Fueron tres finales que perdí lastimosamente, es algo que siempre voy a lamentar.

Ahora te pregunto algo, por ahí se dice, se habla de Olimpia. ¿Crees que una historia pintada de blanco cómo la viviría la gente?

No, normal, normal. No sería así, ¿verdad?, pero si se llegara a dar sería normal, la verdad. Ese no sería el primero ni el último caso que se diera. Como te digo, uno como jugador, de esto depende. Uno trata de siempre buscar el bienestar de uno y el de la familia. Entonces, como te digo, si llegase a pasar esta situación, nada, tomarlo con tranquilidad, con responsabilidad. Pero, como te digo, uno tiene que seguir adelante y tratar de defender la camisa y el escudo donde esté en ese momento de la mejor manera.

¿En qué está tu futuro? ¿Quiénes están tocando la puerta para poder llegar?

No, varios equipos me han escrito, la verdad. Gracias a Dios soy feliz en ese aspecto, de que he tenido la oportunidad de que equipos tengan el interés de que yo pueda formar parte de ellos. Pero, como te digo, uno también tiene que tratar de tomar buenas decisiones de la mejor manera y, bueno, cuando se dé, tratar de disfrutarlo, sabiendo que va a ser una decisión muy importante para mí y mi familia.

¿Olimpia y Real España te han tocado la puerta?

No, la verdad que no puedo decir nombres ni nada de eso. Pero la verdad que para uno como jugador siempre va a ser motivante estar en equipos que peleen títulos, que traten de siempre estar ahí peleando en la parte más importante. Porque yo siempre he sido un jugador al que le ha gustado eso. Ya me acostumbré a estar siempre peleando en esas posiciones, ¿no? Gracias a Dios. El estar en Motagua me dio la oportunidad de vivir esas experiencias, de estar siempre peleando por el título. Como te digo, uno se acostumbra a esas cosas, a esos momentos, y uno como jugador quiere seguir viviendo esas experiencias.