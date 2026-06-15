Marathón oficializa a su nuevo técnico y confirma otro fichaje: ¡Desde Alemania!

San Pedro Sula, Honduras.

El Marathón pone en marcha el inicio de un nuevo desafío en la Liga Nacional y tal como lo había adelantado DIARIO LA PRENSA, el equipo verdolaga haría oficial la presentación de Silvio Rudman, nuevo técnico del club para la próxima temporada. Mediante sus redes sociales, la directiva del monstruo verde aprovechó para anunciar la llegada de su nuevo entrenador, pero también sorprenden con sus nuevos fichajes. "Querida afición de nuestro amado Club Deportivo Marathón: Hoy nos dirigimos a ustedes con el corazón lleno de orgullo y con la firme convicción de que estamos construyendo el camino hacia una nueva era de gloria. Nuestra exigencia es máxima. La historia y el escudo de esta institución nos obligan a pelear siempre por lo más alto. Por eso, la Junta Directiva ha trabajado sin descanso para construir un proyecto ganador que nos devuelva la alegría que todos nos merecemos", comenzaron diciendo en sus redes.

Sobre el fichaje de su nuevo técnico: "Silvio Rudman se ha desvinculado oficialmente este fin de semana del Club Atlético Boca Juniors de Argentina para asumir este gran reto. De ahí la prudencia y el respeto profesional con que manejamos este tema durante las últimas semanas". También destacaron que su nuevo timonel. "Él es parte de nuestra identidad. La afición recuerda con enorme cariño su entrega y clase cuando vistió nuestra camisa en 1999. Como jugador, cuenta además con un recorrido internacional brillante en canchas de Argentina, México e Italia".

LOS NUEVOS FICHAJES DE MARATHÓN