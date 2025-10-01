Polémica en Real Madrid: Valverde emite comunicado tras filtrarse video comprometedor

Madrid, España.

Federico Valverde, capitán y emblema del Real Madrid, fue cuestionado por los hinchas después de que se viralizara un video que lo muestra sin hacer la entrada en calor junto a sus compañeros. El uruguayo, que fue suplente en el partido ante el Kairat Almaty por la Champions League, admitió que no le gusta jugar de lateral derecho, motivo por el que no habría salido desde el arranque en Kazajistán.

En ese país, Valverde tuvo algunas actitudes que molestaron a los hinchas del Merengue y que no habrían caído nada bien en el cuerpo técnico que comanda Xabi Alonso.

Tras la viralización de estas imágenes, el futbolista tuvo que salir a aclarar la situación y a poner paños fríos

"Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso", escribió Valverde en sus redes sociales.