Barcelona sufre remontada y cae in extremis ante PSG por la Champions League

Barcelona, España.

El FC Barcelona volvió a su realidad en la UEFA Champions League tras caer de forma dolorosa este martes como local 1-2 ante PSG en duelo correspondiente a la segunda jornada. Tras un primer tiempo que terminó en empate gracias a los goles de Ferran Torres (1-0, min.19) y Senny Mayulu (1-1, min.38), al conjunto local le faltó gasolina en el segundo para contrarrestar la presión del vigente campeón de Europa, que sumó los tres puntos con un gol del atacante portugués en un contraataque.

En la próxima jornada de Champions, el FC Barcelona seguirá como local y se enfrentará al Olympiakos de la Superliga de Grecia. En el caso del París Saint Germain, los parisinos estarán visitando al complicado Leverkusen.

MINUTO A MINUTO

FINAL: Barcelona pierde 1-2 ante PSG por la segunda jornada de Champions.

Minuto 90 ¡Gooooooooooooooool del PSG! Gonçalo Ramos anota y es el 2-1 ante Barcelona

Minuto 90 Se añaden tres minutos.

Minuto 86 Cabezazo de Nuno Mendes y el portero del Barcelona atento se lanza para quedarse con el balón.

Minuto 85 Cambio en Barcelona: Se marcha lesionado Eric García e ingresa Christensen .

Minuto 83 ¡Al palo! Lee Kang-in del PSG saca un remate y el balón dio en el poste, se salva de forma increíble Barcelona.

Minuto 80 Zurdazo de Lamine Yamal que se marcha desviado.

Minuto 79 Cambio en Barcelona: Ingresa el joven Bernal y se marcha Pedri.

Minuto 78 Tarjeta amarilla para Caadó por falta sobre Hakimi.

Minuto 72 Cambios en Barcelona: Ingresan Lewandowski, Alejandro Balde y Casadó, se marchan Rashford, Gerard Martín y Dani Olmo.

Ya se cumplen 70 minutos y siguen 1-1 Barcelona y PSG.

Minuto 68 Responde PSG con un disparo mordido de Fabián Ruiz que controla sin problemas el portero del Barcelona.

Minuto 64 Uyyyyyyyyyy. Remate de Dani Olmo y Hakimi de forma brillante se antepone para bloquear el balón y evita el gol del Barcelona.

Minuto 61 Lamine Yamal cobra el tiro de esquina y el balón se marcha completamente desviado.

Minuto 61 Tiro libre peligroso a favor del Barcelona tras falta sobre Yamal .

Se cumplen 60 minutos y persiste el empate 1-1.

Minuto 53 Ahora remate de Hakimi y el balón es desviado en Eric García. Mejor PSG en este inicio de la segunda mitad.

Minuto 52 Ufffffffff. Bombazo de Barcola y Szczesny de forma brillante evita el gol del PSG con espectacular atajada.

Minuto 51 Mbaye del PSG ingresa al área y saca un remate suave que detiene el portero del Barcelona.

Minuto 49 Lamine Yamal intentaba sacar un remate, pero es bloqueado por Nuno Mendes. Bien parado el PSG .

Minuto 46 Remate de Rashford que se marcha completamente desviado.

INICIA EL SEGUNDO TIEMPO.

FIN DEL PRIMER TIEMPO: Barcelona y PSG se van al descanso empatando 1-1.

Minuto 45 Se añaden dos minutos en el primer tiempo.

Minuto 41 Uffffffffffff. Barcola en el mano a mano saca remate y el balón pasa arriba del arco. Cerca el gol del PSG y se salva el cuadro culé.

40 minutos: Barcelona y París Saint Germain están empatando 1-1.

Minuto 38 ¡Goooooooooooooool del PSG! Mayulu anota y es el 1-1 ante Barcelona.

Minuto 37 Remate completamente desviado de Dani Olmo.

Minuto 32 Tarjeta amarilla para Frenkie de Jong del Barcelona por falta sobre Nuno Mendes.

Minuto 30 Ufffff. Tiro libre de Hakimi y el portero del Barcelona de forma impecable se lanza para desviar el balón.

Molestia en Barcelona ya que aseguran que hay penal la infracción cometida a Eric García.

Minuto 27 Eric García cae en el área y pide posible penal. El árbitro no sanciona nada.

Minuto 26 Uyyyyyyy. Remate en la frontal del área de Dani Olmo y el balón se desvía en Pacho del PSG. Cerca el segundo gol del Barcelona.

Minuto 24 Barcola ingresa al área y no pudo sacar un remate. PSG la pasa mal.

Vitinha pierde el balón en el centro del campo, Yamal asiste a Rashford y el inglés de primera le brinda pase a un Ferran Torres que la manda al fondo.

Minuto 20 ¡Goooooooooooooool del Barcelona! Ferran Torres anota y se abre el marcador ante PSG por la UEFA Champions League

Minuto 18 Barcola no pudo conectar un cabezazo.

Minuto 14 Ufffffffffffffff. Pase espectacular en profundidad de Yamal, Ferran Torres ingresa al área, se quita al portero y su remate es detenido en la línea por el zaguero Zabarnyi. Clara oportunidad que tuvo Barcelona.

Minuto 12 Ufffffff. Cabezazo de Zabarnyi dentro del área chica y el balón pasa arriba del arco. Cerca el PSG y se salva Barcelona.

Minuto 11 Hakimi se va al ataque y saca un remate que desvía el lateral izquierdo Gerard Martín del Barcelona.

Diez minutos y Barcelona toma la posesión del balón.

Minuto 5 Vitinha atento corta el avance de Dani Olmo tras pase en profundidad de Lamine Yamal.

Minuto 1 Gran jugada individual de Lamine Yamal, asiste a Ferran Torres y el delantero saca un remate suave dentro del área. Avisa el Barcelona.

COMENZÓ: Barcelona y PSG ya juegan por la segunda jornada de la Champions League.

Se entona el Himno de la UEFA Champions League.

Saltan al césped los titulares del Barcelona y PSG.

El 11 titular del PSG ante Barcelona: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián; Mbaye, Mayulu y Barcola.

Sorpresas en Barcelona: Hansi Flick manda a la banca a jugadores como Ronald Araujo y Robert Lewandowski.

El 11 titular del Barcelona para enfrentar al PSG: Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Olmo; Rashford, Lamine Yamal y Ferran Torres..

Polémica en Barcelona ya que Luis Figo, el énemigo número uno de los culés, vuelve a casa ya que estará ante PSG como Embajador de la UEFA.

Bajas del PSG por lesión para el duelo de hoy: Dembélé, Marquinhos, Doué y Kvaratskhelia.

Lo hará el conjunto culé con la enfermería repleta después de que en las últimas semanas hayan caído lesionados los porteros Joan García y Marc-André ter Stegen, los centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Fermín López, y el delantero Raphael Dias 'Raphinha', todos ellos piezas importantes en los esquemas del técnico alemán.

La escuadra azulgrana recibirá al equipo de Luis Enrique Martínez en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en el que podría ser el último partido del Barça en Montjuïc antes de su traslado definitivo al Spotify Camp Nou.