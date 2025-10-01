Ferran Torres abrió el marcador en el Barcelona vs PSG en la Champions League

Barcelona, España.

El FC Barcelona y el Paris Saint-Germain protagonizan uno de los duelos más esperados de la fase de grupos de la UEFA Champions League. En un encuentro lleno de intensidad y emociones desde el inicio, el conjunto azulgrana logró ponerse delante en el marcador gracias a un gol del delantero español Ferran Torres.

El tanto llegó en los primeros minutos del partido, al minuto 19 luego de una jugada colectiva que desarmó la defensa parisina. Ferran, atento en el área, aprovechó un pase filtrado de Rashford para definir con precisión y vencer al guardameta del PSG, encendiendo así la ilusión de los culés en este importante compromiso correspondiente a la jornada 2 del torneo europeo.

Ambos equipos llegaron a este enfrentamiento con la ilusión de sumar tres puntos tras una primera jornada que dejó sensaciones mixtas.