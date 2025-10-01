Tabla de posiciones en Champions: Barcelona cayó ante PSG; Real Madrid festeja

Barcelona, España.

¡Jornada 2 finalizada! La Champions League 2025-2026 sigue avanzando y este miércoles se jugó la segunda fecha del torneo. El PSG le terminó remontando al Barcelona en casa y hubo movimientos en la tabla de posiciones.

Los parisinos comenzaron cayendo con un gol de Ferran Torres, pero supieron reaccionar y con anotaciones de Mayulu y Goncalo Ramos, le dieron la victoria a los actuales campeones de la Liga de Campeones para alcanzar los 6 puntos.

En otro de los resultados, el Manchester City se terminó estrellando con el Mónaco al igualar 2-2 de visita. El Dortmund hizo lo suyo y goleó por 4-1 al Athletic Club, Villarreal empató 2-2 ante Juventus y el Leverkusen no pasó del 1-1 ante el PSV.