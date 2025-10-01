Tabla de posiciones en Champions: Barcelona cayó ante PSG; Real Madrid festeja

¡Jornada 2 finalizada! La Champions League 2025-2026 sigue avanzando y este miércoles se jugó la segunda fecha del torneo. El PSG le terminó remontando al Barcelona en casa y hubo movimientos en la tabla de posiciones.
Los parisinos comenzaron cayendo con un gol de Ferran Torres, pero supieron reaccionar y con anotaciones de Mayulu y Goncalo Ramos, le dieron la victoria a los actuales campeones de la Liga de Campeones para alcanzar los 6 puntos.
En otro de los resultados, el Manchester City se terminó estrellando con el Mónaco al igualar 2-2 de visita. El Dortmund hizo lo suyo y goleó por 4-1 al Athletic Club, Villarreal empató 2-2 ante Juventus y el Leverkusen no pasó del 1-1 ante el PSV.
Con estos resultados y tras los partidos de este martes, el Bayern terminó siendo el líder con 6 unidades luego de la paliza al Pafos (1-5). Le siguen con la misma cantidad de puntos, pero por diferencia de goles el Real Madrid, que también recetó manita en la fecha 2.
Con paso perfecto también continúan el PSG, Inter de Milán, Arsenal y sorpresivamente el Qarabag de Azerbaiyán. Borussia Dortmund, Manchester City y Tottenham se encuentran en el séptimo, octavo y noveno lugar, respectivamente con 4 unidades cada uno.
Ya en puestos de playoffs se encuentran el Atlético de Madrid, Newcastle, Marsella,Brujas, Sporting Lisboa, Frankfurt, Barcelona (puesto 16), Liverpool, Chelsea, Napoli, Union, Galatasaray, Atalanta con 3 puntos. Cierran esa zona Juventus y Bodo Glimt con apenas 2 unidades.
Tabla de posiciones de la Champions League
Los equipos que siguen sin ganar son el Benfica, Athletic Club, Ajax y el Kairat. Estos se encuentran en el fondo de la tabla de posiciones de la Champions League 2025-2026.