¿Julián Álvarez al Barcelona?; Real Madrid pierde a jugador y hondureño a Europa

El Manchester United pone sobre la mesa una oferta de 80 millones para llevarse a Fede Valverde del Real Madrid, donde el jugador ha perdido el protagonismo desde que llegó Xabi Alonso al banquillo. Por otro lado, Kobbie Mainoo también podría entrar en la ecuación, para reducir el coste económico directo y hacer la propuesta más atractiva para el club blanco.