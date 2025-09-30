  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

¿Julián Álvarez al Barcelona?; Real Madrid pierde a jugador y hondureño a Europa

Los fichajes y rumores que se han dado en el campo internacional pese a que los clubes están en pleno inicio de temporada.

  • 30 de septiembre de 2025 a las 17:25 -
  • German Alvarado
¿Julián Álvarez al Barcelona?; Real Madrid pierde a jugador y hondureño a Europa
1 de 19

Surgen noticias con el tema de fichajes y salidas en el campo internacional.
¿Julián Álvarez al Barcelona?; Real Madrid pierde a jugador y hondureño a Europa
2 de 19

La joven joya turca, Kenan Yildiz, se ha convertido en uno de los principales deseos del Manchester United, pero los 'Red Devils' no están solos en esta puja, el Chelsea y el Arsenal también quieren al delantero de la Juventus.

Foto Instagram.
¿Julián Álvarez al Barcelona?; Real Madrid pierde a jugador y hondureño a Europa
3 de 19

Según Bild, Marc Guéhi está en el radar del Bayern Múnich tras exitosas temporadas como jugador del Cystal Palace. El zaguero también interesa al Liverpool.

 Foto Instagram.
¿Julián Álvarez al Barcelona?; Real Madrid pierde a jugador y hondureño a Europa
4 de 19

RUMOR: El centrocampista argentino del Estrasburgo, Valentín Barco, ha entrado de lleno en el radar del Villarreal que busca afianzarse en la máxima competición europea.

 Foto Instagram.
¿Julián Álvarez al Barcelona?; Real Madrid pierde a jugador y hondureño a Europa
5 de 19

El exentrenador del Liverpool y actual director de fútbol de Red Bull, Jürgen Klopp, habló por primera vez con más detalle sobre su vida tras dejar los banquillos en 2024, asegurando que no extraña dirigir, aunque no descartó por completo una futura vuelta.

 Foto Instagram.
¿Julián Álvarez al Barcelona?; Real Madrid pierde a jugador y hondureño a Europa
6 de 19

El Rayo Vallecano de España ha fichado al delantero kazajo Raul Allakhverdiev.

 Foto Rayo Vallecano.
¿Julián Álvarez al Barcelona?; Real Madrid pierde a jugador y hondureño a Europa
7 de 19

El FC Barcelona hizo oficial la renovación de Marc Bernal, hasta el 30 de junio de 2029.

Foto Instagram Barcelona.
¿Julián Álvarez al Barcelona?; Real Madrid pierde a jugador y hondureño a Europa
8 de 19

El exfutbolista Oswaldo Vizcarrondo dirigirá de manera interina la selección de fútbol de Venezuela, que era dirigida por el argentino Fernando 'Bocha' Batista, informó la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

 Foto Selección Venezuela.
¿Julián Álvarez al Barcelona?; Real Madrid pierde a jugador y hondureño a Europa
9 de 19

Informa la 'Gazzetta dello Sport' que el Manchester United está interesado en firmar al delantero serbio Vlahovic, quien milita en la Juventus.

¿Julián Álvarez al Barcelona?; Real Madrid pierde a jugador y hondureño a Europa
10 de 19

El director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, ha apuntado que Harry Kane estaría dispuesto a empezar las negociaciones sobre su contrato con el club bávaro, que termina en 2027.

 Foto Instagram.
¿Julián Álvarez al Barcelona?; Real Madrid pierde a jugador y hondureño a Europa
11 de 19

Bombazo: Mundo Deportivo informa que Barcelona tiene claro que necesita reforzar el ataque, y para ello, su prioridad máxima es Julián Álvarez. El club blaugrana lo que busca es juventud, calidad y experiencia en la élite, el delantero argentino cumple todos los requisitos.

 Foto Instagram.
¿Julián Álvarez al Barcelona?; Real Madrid pierde a jugador y hondureño a Europa
12 de 19

Prensa italiana informa que el agente de Lewandowski se ha reunido con el AC Milan ya que el club rossonero lo tiene en la mira. El delantero polaco aún no sabe si Barcelona le renovará contrato.

 Foto Instagram.
¿Julián Álvarez al Barcelona?; Real Madrid pierde a jugador y hondureño a Europa
13 de 19

Cesc Fàbregas está abierto a fichar a Kepa Arrizabalaga para reforzar la portería del Como de Italia.

 Foto Instagram.
¿Julián Álvarez al Barcelona?; Real Madrid pierde a jugador y hondureño a Europa
14 de 19

El Manchester United pone sobre la mesa una oferta de 80 millones para llevarse a Fede Valverde del Real Madrid, donde el jugador ha perdido el protagonismo desde que llegó Xabi Alonso al banquillo. Por otro lado, Kobbie Mainoo también podría entrar en la ecuación, para reducir el coste económico directo y hacer la propuesta más atractiva para el club blanco.

 Foto Instagram.
¿Julián Álvarez al Barcelona?; Real Madrid pierde a jugador y hondureño a Europa
15 de 19

El Arsenal anunció la renovación del contrato del defensa francés William Saliba, que concluía en 2027, hasta 2030. El zaguero era pretendido seriamente por Real Madrid y como consecuencia el club blanco ya no podrá ficharle.

 Foto Arsenal.
¿Julián Álvarez al Barcelona?; Real Madrid pierde a jugador y hondureño a Europa
16 de 19

Bombazo: Karim Benzema quiere volver a Europa y no renovará su contrato con el Al-Ittihad, que expira en junio de 2026. Se habla de que Benfica lo quiere por petición de Mourinho.

Foto Instagram.
¿Julián Álvarez al Barcelona?; Real Madrid pierde a jugador y hondureño a Europa
17 de 19

Dereck Moncada no seguirá en Olimpia y jugará en el fútbol de Europa, dicha información la reveló Mario Moncada, abuelo del joven jugador. Todo indica que jugará en Dinamarca.
¿Julián Álvarez al Barcelona?; Real Madrid pierde a jugador y hondureño a Europa
18 de 19

Según informa TBR Football, el Real Madrid sigue de cerca a Enzo Fernández como posible refuerzo para su mediocampo. El campeón del mundo con Argentina destaca en el Chelsea.

 Foto Instagram.
¿Julián Álvarez al Barcelona?; Real Madrid pierde a jugador y hondureño a Europa
19 de 19

Según Talk Sport, el centrocampista Bernardo Silva está considerando salir del Manchester City y jugar en Arabia Saudita.

Cargar más fotos