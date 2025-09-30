¿Julián Álvarez al Barcelona?; Real Madrid pierde a jugador y hondureño a Europa

Surgen noticias con el tema de fichajes y salidas en el campo internacional.
La joven joya turca, Kenan Yildiz, se ha convertido en uno de los principales deseos del Manchester United, pero los 'Red Devils' no están solos en esta puja, el Chelsea y el Arsenal también quieren al delantero de la Juventus.
Según Bild, Marc Guéhi está en el radar del Bayern Múnich tras exitosas temporadas como jugador del Cystal Palace. El zaguero también interesa al Liverpool.
RUMOR: El centrocampista argentino del Estrasburgo, Valentín Barco, ha entrado de lleno en el radar del Villarreal que busca afianzarse en la máxima competición europea.
El exentrenador del Liverpool y actual director de fútbol de Red Bull, Jürgen Klopp, habló por primera vez con más detalle sobre su vida tras dejar los banquillos en 2024, asegurando que no extraña dirigir, aunque no descartó por completo una futura vuelta.
El Rayo Vallecano de España ha fichado al delantero kazajo Raul Allakhverdiev.
El FC Barcelona hizo oficial la renovación de Marc Bernal, hasta el 30 de junio de 2029.
El exfutbolista Oswaldo Vizcarrondo dirigirá de manera interina la selección de fútbol de Venezuela, que era dirigida por el argentino Fernando 'Bocha' Batista, informó la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).
Informa la 'Gazzetta dello Sport' que el Manchester United está interesado en firmar al delantero serbio Vlahovic, quien milita en la Juventus.
El director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, ha apuntado que Harry Kane estaría dispuesto a empezar las negociaciones sobre su contrato con el club bávaro, que termina en 2027.
Bombazo: Mundo Deportivo informa que Barcelona tiene claro que necesita reforzar el ataque, y para ello, su prioridad máxima es Julián Álvarez. El club blaugrana lo que busca es juventud, calidad y experiencia en la élite, el delantero argentino cumple todos los requisitos.
Prensa italiana informa que el agente de Lewandowski se ha reunido con el AC Milan ya que el club rossonero lo tiene en la mira. El delantero polaco aún no sabe si Barcelona le renovará contrato.
Cesc Fàbregas está abierto a fichar a Kepa Arrizabalaga para reforzar la portería del Como de Italia.
El Manchester United pone sobre la mesa una oferta de 80 millones para llevarse a Fede Valverde del Real Madrid, donde el jugador ha perdido el protagonismo desde que llegó Xabi Alonso al banquillo. Por otro lado, Kobbie Mainoo también podría entrar en la ecuación, para reducir el coste económico directo y hacer la propuesta más atractiva para el club blanco.
El Arsenal anunció la renovación del contrato del defensa francés William Saliba, que concluía en 2027, hasta 2030. El zaguero era pretendido seriamente por Real Madrid y como consecuencia el club blanco ya no podrá ficharle.
Bombazo: Karim Benzema quiere volver a Europa y no renovará su contrato con el Al-Ittihad, que expira en junio de 2026. Se habla de que Benfica lo quiere por petición de Mourinho.
Dereck Moncada no seguirá en Olimpia y jugará en el fútbol de Europa, dicha información la reveló Mario Moncada, abuelo del joven jugador. Todo indica que jugará en Dinamarca.
Según informa TBR Football, el Real Madrid sigue de cerca a Enzo Fernández como posible refuerzo para su mediocampo. El campeón del mundo con Argentina destaca en el Chelsea.
Según Talk Sport, el centrocampista Bernardo Silva está considerando salir del Manchester City y jugar en Arabia Saudita.