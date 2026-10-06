Inglaterra vuelve a golear y acaricia el pase a cuartos en UEFA Nations League

Londres, Inglaterra.

Harry Kane, que igualó este martes el récord de 125 internacionalidades de Peter Shilton, celebró el registro con un doblete ante la República Checa que pone a los ingleses con nueve puntos, aún lejos de España y su pleno de victorias.

El delantero inglés, uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro que se entrega en Londres en dos semanas, no falló en su día de celebración. Provocó el primer gol en propia puerta de los checos y anotó dos en su cuenta personal para llegar a los 91 goles con la selección inglesa, alejándose cada vez más de los otrora máximos goleadores de esta selección. Wayne Rooney, el segundo en la lista, marcó 53 goles con los 'Three Lions'.

Kane, que suma ya seis goles en esta Nations League, fue la estrella de una Inglaterra que rotó a varios jugadores importantes, dejando a Anthony Gordon, por ejemplo en el banquillo, pero que volvió a confiar en Jude Bellingham como líder en el centro del campo. El jugador del Real Madrid, tras marcar un gol y dar tres asistencias contra Croacia, tuvo un partido más discreto, a diferencia de su compañero Trent Alexander-Arnold, que sumó su segunda titularidad y llevó la voz cantante en ataque.