Escuela Internacional Sampedrana arrasa en el torneo de atletismo ABSH Track & Field 2026

San Pedro Sula.

La Escuela Internacional Sampedrana (EIS) brilló en el torneo de la Asociación de Escuelas Bilingües de Honduras (ABSH) Atletismo Track & Field 2026. La institución no solo asumió con éxito el reto de organizar el evento, sino que ejerció un dominio categórico en la pista y en las pruebas de campo, dejando una huella imborrable. Como escuela organizadora y anfitriona, la EIS recibió a más de 400 estudiantes atletas procedentes de diversas instituciones educativas bilingües de toda la nación. Los Bulldogs compitieron con una delegación conformada por 83 atletas, quienes desde las primeras pruebas mostraron una preparación física y mental extraordinaria para defender la casa.

La cita deportiva se desarrolló del 23 al 26 de septiembre, convirtiendo a San Pedro Sula en el epicentro del atletismo estudiantil. Durante cuatro días consecutivos, la garra, el espíritu deportivo y la sana convivencia entre delegaciones marcaron el ritmo de un certamen que reunió a lo mejor del talento juvenil e infantil del ABSH Track & Field 2026.

El esfuerzo de la delegación local se tradujo en una hazaña sin precedentes en la competición: la conquista de los seis títulos en disputa. La EIS festejó el campeonato en las categorías infantil, prejuvenil y juvenil, logrando el primer lugar tanto en la rama femenina como en la masculina para completar un barrido perfecto. Las acciones se disputaron en escenarios de primer nivel, aprovechando la infraestructura de las instalaciones de la ciudad deportiva de la EIS y el Complejo Olímpico Deportivo de San Pedro Sula. Dichos recintos ofrecieron las condiciones ideales para el desarrollo óptimo de las disciplinas de velocidad, fondo, relevos y lanzamientos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A nivel individual y colectivo, el desempeño de la EIS estuvo acompañado por la ruptura de varios récords históricos del torneo ABSH, evidenciando el elevado rendimiento técnico alcanzado por los atletas sampedranos en sus respectivas pruebas. Esta fiesta atlética revalidó la importancia del trabajo continuo en las bases deportivas escolares y consolidó el liderazgo de la EIS en el panorama deportivo nacional. La dedicación del cuerpo técnico, el compromiso de los alumnos y el respaldo de la comunidad educativa resultaron claves para materializar un resultado inolvidable.