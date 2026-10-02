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San Pedro Sula, la sede del béisbol centroamericano con la Copa Rangers 2026

Entre las novenas nacionales que buscan dejar la copa en casa destacan el anfitrión Rangers, junto a Lima Club, Fuerzas Armadas de Honduras (FAH), Roatán, Utila, Imdepor y Gigantes.

  • Actualizado: 02 de octubre de 2026 a las 13:40 -
  • Franklin Martínez
San Pedro Sula, la sede del béisbol centroamericano con la Copa Rangers 2026

Este es el equipo de Rangers de San Pedro Sula que estará peleando por dejar en alto el nombre de Honduras en la competencia de la que es anfitrión. Foto: Moisés Valenzuela
San Pedro Sula, Honduras.

La Capital Industrial de Honduras vibra con el inicio de la Copa Rangers 2026, un torneo internacional que celebra por todo lo alto el 45 aniversario de esta emblemática institución beisbolera. Fundado el 9 de septiembre de 1981, el club Rangers ratifica su liderazgo histórico en la formación de talentos al albergar una verdadera fiesta deportiva del 1 al 4 de octubre.

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Esta edición especial reúne a más de 300 niños y jóvenes pertenecientes a delegaciones de Honduras, Nicaragua y El Salvador. La feria deportiva está diseñada para ofrecer una experiencia inolvidable a los atletas, caracterizada por un despliegue de organización donde no falta nada y donde sobrepasa el entusiasmo y el amor por el juego limpio.

La competencia dio su batazo inicial con un emocionante encuentro inaugural en la categoría U-12, donde la novena de Rivas Nicaragua mostró su solidez al imponerse con un marcador de 5-0 ante el conjunto de Roatán. Este partido abrió el telón de una contienda que promete grandes emociones en todas sus divisiones.

La representación de El Salvador viene motivada y buscando dar la sorpresa.

La representación de El Salvador viene motivada y buscando dar la sorpresa.

El talento hondureño dice presente a través de una nutrida representación de equipos locales y regionales. Entre las novenas nacionales que buscan dejar la copa en casa destacan el anfitrión Rangers, junto a Lima Club, Fuerzas Armadas de Honduras (FAH), Roatán, Utila, Imdepor y Gigantes.

El nivel internacional del torneo se eleva notablemente con la participación de representaciones de vecinos centroamericanos. Nicaragua se hace presente con su Selección local, la Liga Montenegro y Rivas Nicaragua, mientras que El Salvador compite con su Selección local, garantizando un fogueo de altísima exigencia.

Para albergar la intensa cartelera de partidos, la organización ha dispuesto de cinco escenarios deportivos distribuidos en tres sedes clave de la ciudad. La actividad se concentra en el Polideportivo Rangers, que cuenta con tres canchas habilitadas, sumado al histórico Campo Bonilla y al diamante del Complejo Olímpico.

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El calendario de competencias abarca jornadas continuas que arrancan diariamente desde las 8:00 de la mañana para aprovechar las mejores horas del día. Además, los aficionados pueden disfrutar de vibrantes encuentros nocturnos, los cuales inician a partir de las 8:00 de la noche bajo el alumbrado de los estadios.

La jornada decisiva del torneo arrancará muy temprano a las 8:00 de la mañana con la disputa simultánea de las semifinales en las cinco canchas. A partir de las 10:00 de la mañana se jugarán los partidos por el título en las categorías U-8 y U-14, definiendo a los primeros campeones de la jornada.

El equipo de Rangers buscará representar bien a Honduras en el torneo.

El equipo de Rangers buscará representar bien a Honduras en el torneo.

El gran cierre del campeonato tendrá lugar en el Polideportivo Rangers a partir del mediodía, hora en que comenzarán las finales de las categorías U-16, U-12 y U-10. Con la coronación de los reyes del diamante, la institución concluirá la celebración de más de cuatro décadas marcando el camino del béisbol en San Pedro Sula.

LA COMPETICIÓN

U-8Rangers

Liga Montenegro

Lima Club

U-10 Grupo A

Rangers

Lima Club

FAH

Grupo B

Rivas Nicaragua

Liga Julio Montenegro

Roatán

U-12 Grupo A

Rangers

Liga Julio Montenegro

El Salvador

Grupo B

Lima Club Rivas

Nicaragua

Roatán

Utila

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

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