San Pedro Sula, la sede del béisbol centroamericano con la Copa Rangers 2026

San Pedro Sula, Honduras.

La Capital Industrial de Honduras vibra con el inicio de la Copa Rangers 2026, un torneo internacional que celebra por todo lo alto el 45 aniversario de esta emblemática institución beisbolera. Fundado el 9 de septiembre de 1981, el club Rangers ratifica su liderazgo histórico en la formación de talentos al albergar una verdadera fiesta deportiva del 1 al 4 de octubre.

Esta edición especial reúne a más de 300 niños y jóvenes pertenecientes a delegaciones de Honduras, Nicaragua y El Salvador. La feria deportiva está diseñada para ofrecer una experiencia inolvidable a los atletas, caracterizada por un despliegue de organización donde no falta nada y donde sobrepasa el entusiasmo y el amor por el juego limpio. La competencia dio su batazo inicial con un emocionante encuentro inaugural en la categoría U-12, donde la novena de Rivas Nicaragua mostró su solidez al imponerse con un marcador de 5-0 ante el conjunto de Roatán. Este partido abrió el telón de una contienda que promete grandes emociones en todas sus divisiones.

El talento hondureño dice presente a través de una nutrida representación de equipos locales y regionales. Entre las novenas nacionales que buscan dejar la copa en casa destacan el anfitrión Rangers, junto a Lima Club, Fuerzas Armadas de Honduras (FAH), Roatán, Utila, Imdepor y Gigantes. El nivel internacional del torneo se eleva notablemente con la participación de representaciones de vecinos centroamericanos. Nicaragua se hace presente con su Selección local, la Liga Montenegro y Rivas Nicaragua, mientras que El Salvador compite con su Selección local, garantizando un fogueo de altísima exigencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para albergar la intensa cartelera de partidos, la organización ha dispuesto de cinco escenarios deportivos distribuidos en tres sedes clave de la ciudad. La actividad se concentra en el Polideportivo Rangers, que cuenta con tres canchas habilitadas, sumado al histórico Campo Bonilla y al diamante del Complejo Olímpico.

El calendario de competencias abarca jornadas continuas que arrancan diariamente desde las 8:00 de la mañana para aprovechar las mejores horas del día. Además, los aficionados pueden disfrutar de vibrantes encuentros nocturnos, los cuales inician a partir de las 8:00 de la noche bajo el alumbrado de los estadios. La jornada decisiva del torneo arrancará muy temprano a las 8:00 de la mañana con la disputa simultánea de las semifinales en las cinco canchas. A partir de las 10:00 de la mañana se jugarán los partidos por el título en las categorías U-8 y U-14, definiendo a los primeros campeones de la jornada.