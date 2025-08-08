TikTokers de El Salvador le ganan la batalla a Honduras: golazo y Supremo anotó

San Salvador, El Salvador.

Nombres como los de Supremo, los Hijos de Morazán, Shin Fujiyama, Caracolito, 'La More', Loncho, Brayan, Osvaldo, Rafiña, Caracolito, MR JC, Davis Flow, fueron dirigidos por El Loco de la Selva.

En tierras hermanas se llevó a cabo el partido, en un recinto que pudo disfrutar de un grato ambiente tanto fuera y dentro de la cancha y con reconocidos TikTokers catrachos.

¡"Tac tac a la pantalla"! Los creadores de contenido de El Salvador le ganaron la batalla a Honduras en un entretenido juego que terminó en un 3-2 a favor de los cuscatlecos en el Estadio Las Delicias.

Los catrachos empezaron fuerte y le tiraron el baldazo de agua fría a El Salvador con una verdadera joya, una que quedó para enmarcar en este histórico duelo entre creadores de contenido de ambos países.

Fue apenas en el minuto 4, cuando los hondureños se fueron al ataque. Un gran pase desde el fondo y Davis Flow controló de pecho, no la dejó caer y soltó un riflazo que fue a impactar en poste para finalmente ingresar al fondo de la meta.

Pero el cuadro salvadoreño no se quedó con los brazos cruzados y le dio a su gente lo que esperaban: los goles. El empate llegó por medio de Enmanuel 'Payasito' Osorio, quien sacó un remate cruzado para vencer a "La More".

Antes del descanso, los salvadoreños dieron el segundo golpe tras anotación de Ricky al 43'; ya en el segundo tiempo bajaron el ritmo, pero el combinado local encontró el tercer gol, nuevamente en los pies del 'Payasito' Osorio.

Los ánimos se calentaron con una bronca después del tanto, pero pasado los ocho minutos, se reanudaron las acciones. Sin embargo, el tiempo no le ajusto a Honduras, que aunque tuvo a piezas como Rambo de León, "Dembélé hondureño" y "Luis Palmado", no pudo revertir el resultado.

Sobre la recta final, los catrachos se acercaron en el marcador. Rambo inició con la jugada en el 98 y en el centro, Supremo encontró el gol de cabeza para el 3-2 final.

Los creadores de contenido de Honduras fueron derrotados en el Estadio Las Delicias, mismo recinto en el que Olimpia venció el pasado miércoles 6 de agosto por 1-3 al Hércules en la Copa Centroamericana 2025.

-- EL 11 TITULAR --

El 11 titular de Honduras: La More, Loncho, Brayan, Chaval, Osvaldo; Rafiña, Shin Fujiyama, Caracolito, MR JC, Supremo y Davis Flow

DT: El Loco de la Selva