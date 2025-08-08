Choco Lozano provoca enfado tras expulsión en Santos y esto dicen en México

Choco Lozano fue expulsado con el Santos en la Leagues Cup ante Los Ángeles Galaxy y ha generado indignación. Aficionados y periodistas se pronuncian.
Choco Lozano estuvo lesionado y volvió a las canchas hace poco, pero no ha sido una vuelta gratificante.
"Que busque un nuevo equipo", dice la prensa mexicana sobre la actuación del catracho.
"Está entre los peores extranjeros en la historia del Santos", dicen los periodistas aztecas.
"Está tirando a la basura la confianza que le dan en Santos"
"Errores infantiles que no se pueden cometer... si ya tienes amarilla, no puedes darte el lujo de hacer eso"
Comentarios como: "Lo del Choco Lozano ya es ridículo"
En Honduras los periodistas también hablaron del comportamiento del atacante.
Estas son algunas opiniones de prensa, periodistas y aficionados afines al Santos Laguna, sobre la actuación del hondureño Choco Lozano en el equipo mexicano.
"Choco Lozano lleva más amonestaciones que goles con el Santos Laguna"
Varios usuarios consultan sobre el rendimiento del Choco Lozano con Santos.
"Ya no tiene para más", dice la prensa catracha sobre el Choco Lozano.
"Creo que mínimo hay un delantero en cantera mil veces mejor que Choco Lozano"
German Alvarado, periodista catracho se pronuncia sobre el Choco Lozano: "Es una vergüenza" y como "el peor centrodelantero que Santos ha tenido".