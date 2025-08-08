  1. Inicio
Choco Lozano provoca enfado tras expulsión en Santos y esto dicen en México

"Está entre los peores": al delantero catracho le llueven críticas por lo que hizo en Leagues Cup y esto dicen en México.

Choco Lozano provoca enfado tras expulsión en Santos y esto dicen en México
1 de 15

Choco Lozano fue expulsado con el Santos en la Leagues Cup ante Los Ángeles Galaxy y ha generado indignación. Aficionados y periodistas se pronuncian.
Choco Lozano provoca enfado tras expulsión en Santos y esto dicen en México
2 de 15

Choco Lozano estuvo lesionado y volvió a las canchas hace poco, pero no ha sido una vuelta gratificante.
Choco Lozano provoca enfado tras expulsión en Santos y esto dicen en México
3 de 15

"Que busque un nuevo equipo", dice la prensa mexicana sobre la actuación del catracho.
Choco Lozano provoca enfado tras expulsión en Santos y esto dicen en México
4 de 15

"Está entre los peores extranjeros en la historia del Santos", dicen los periodistas aztecas.
Choco Lozano provoca enfado tras expulsión en Santos y esto dicen en México
5 de 15

"Está tirando a la basura la confianza que le dan en Santos"
Choco Lozano provoca enfado tras expulsión en Santos y esto dicen en México
6 de 15

"Errores infantiles que no se pueden cometer... si ya tienes amarilla, no puedes darte el lujo de hacer eso"
Choco Lozano provoca enfado tras expulsión en Santos y esto dicen en México
7 de 15

Comentarios como: "Lo del Choco Lozano ya es ridículo"
Choco Lozano provoca enfado tras expulsión en Santos y esto dicen en México
8 de 15

En Honduras los periodistas también hablaron del comportamiento del atacante.
Choco Lozano provoca enfado tras expulsión en Santos y esto dicen en México
9 de 15

Estas son algunas opiniones de prensa, periodistas y aficionados afines al Santos Laguna, sobre la actuación del hondureño Choco Lozano en el equipo mexicano.
Choco Lozano provoca enfado tras expulsión en Santos y esto dicen en México
10 de 15

"Choco Lozano lleva más amonestaciones que goles con el Santos Laguna"

Choco Lozano provoca enfado tras expulsión en Santos y esto dicen en México
11 de 15

Varios usuarios consultan sobre el rendimiento del Choco Lozano con Santos.
Choco Lozano provoca enfado tras expulsión en Santos y esto dicen en México
12 de 15

"Ya no tiene para más", dice la prensa catracha sobre el Choco Lozano.
Choco Lozano provoca enfado tras expulsión en Santos y esto dicen en México
13 de 15

"Creo que mínimo hay un delantero en cantera mil veces mejor que Choco Lozano"
Choco Lozano provoca enfado tras expulsión en Santos y esto dicen en México
14 de 15

German Alvarado, periodista catracho se pronuncia sobre el Choco Lozano: "Es una vergüenza" y como "el peor centrodelantero que Santos ha tenido".
Choco Lozano provoca enfado tras expulsión en Santos y esto dicen en México
15 de 15
