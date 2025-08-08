VIDEO: El golazo de Davis Flow en el juego de TikTokers El Salvador-Honduras

¡PERO QUÉ GOLAZO! Los creadores de contenido de Honduras arrancaron con todo y se pusieron adelante en el marcador con un golazo de Davis Flow ante El Salvador.
El cantante y esposo de Elsa Oseguera dejó a todos atónitos luego de destaparse con un golazo de volea apenas en el minuto 4 del juego en tierras cuscatlecas.
Fue un golpe de agua fría. Davis Flow la bajó de pecho, no la dejó caer y soltó un riflazo que pegó en el travesaño y terminó ingresando en la meta local.
La alegría no le duró mucho a los catrachos, ya que en el 17, Osorto definió otro gran gol para el empate de los creadores de contenido salvadoreños.
Antes del descanso, Ricky sacó un remate cruzado para vencer a 'La More' y poner la remontada de El Salvador ante los hondureños en el Estadio Las Delicias.