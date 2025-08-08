VIDEO: El golazo de Davis Flow en el juego de TikTokers El Salvador-Honduras

San Salvador, El Salvador.

¡PERO QUÉ GOLAZO! Los creadores de contenido de Honduras arrancaron con todo y se pusieron adelante en el marcador con un golazo de Davis Flow ante El Salvador.

El cantante y esposo de Elsa Oseguera dejó a todos atónitos luego de destaparse con un golazo de volea apenas en el minuto 4 del juego en tierras cuscatlecas.

Fue un golpe de agua fría. Davis Flow la bajó de pecho, no la dejó caer y soltó un riflazo que pegó en el travesaño y terminó ingresando en la meta local.