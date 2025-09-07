  1. Inicio
  2. · Deportes

¡No puede ser! El increíble fallo de Davis Flow en el Brasil vs Honduras

El tiktoker hondureño dejó escapar la oportunidad de marcar en el inicio del segundo tiempo del amistoso realizado ante los brasileños.

Sao Paulo, Brasil.

La selección de tiktokers de Honduras sufrió este domingo una dolorosa derrota en Sao Paulo de 2-0 ante los creadores de contenido de Brasil.

En el inicio del segundo tiempo, Davis Flow tuvo en sus pies la gran oportunidad de empatar el partido ante Brasil en el amistoso realizado en tierras brasileñas.

Tiktokers de Brasil vs Honduras: El golazo de Juninho y su soprendente dedicatoria

El conjunto hondureño estaba perdiendo el compromiso desde el primer tiempo, pero un enredo en el área brasileña estuvo cerca de convertirse en fortuna para la H que no pudo endosar el gol de la igualdad.

Luis Palmado robó la pelota en el área rival, dio un pase de taquito para Davis Flow que disparó el balón, pero una pierna salvadora evitó el gol del empate entre Honduras y Brasil.

Luego de la pierna salvadora de Brasil, la esférica golpeó en el poste izquierdo brasileño y la pelota se fue al tiro de esquina. Los jugadores hondureños, incluyendo Supremo, reaccionaron llevándose las manos a la cabeza.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias