¡No puede ser! El increíble fallo de Davis Flow en el Brasil vs Honduras

Sao Paulo, Brasil.

En el inicio del segundo tiempo, Davis Flow tuvo en sus pies la gran oportunidad de empatar el partido ante Brasil en el amistoso realizado en tierras brasileñas.

La selección de tiktokers de Honduras sufrió este domingo una dolorosa derrota en Sao Paulo de 2-0 ante los creadores de contenido de Brasil.

El conjunto hondureño estaba perdiendo el compromiso desde el primer tiempo, pero un enredo en el área brasileña estuvo cerca de convertirse en fortuna para la H que no pudo endosar el gol de la igualdad.

Luis Palmado robó la pelota en el área rival, dio un pase de taquito para Davis Flow que disparó el balón, pero una pierna salvadora evitó el gol del empate entre Honduras y Brasil.

Luego de la pierna salvadora de Brasil, la esférica golpeó en el poste izquierdo brasileño y la pelota se fue al tiro de esquina. Los jugadores hondureños, incluyendo Supremo, reaccionaron llevándose las manos a la cabeza.