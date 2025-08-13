¿Davis Flow a equipo de Liga Nacional tras su partidazo ante El Salvador?

David Flow fue una de las sensaciones en el amistoso que disputaron tiktokers de Honduras ante los de El Salvador el pasado 8 de agosto.
Pese a la derrota de 2-3 de tiktokers de Honduras ante los de El Salvador, David Flow fue de lo mejor del seleccionado hondureño.
Davis Flow anotó el primer gol del partido siendo una auténtica obra de arte e inmediatamente su anotación se viralizó en las redes sociales.
Davis Flow la paró de pecho y se dio vuelta para soltar un derechazo que pegó en el poste y poner el 1-0 a favor de Honduras en ese instante.
Además de su obra de arte, Davis Flow lideró la zona ofensiva de los tiktokers de Honduras demostrando tener buenas condiciones como futbolista.
Debido a su golazo y su buen partido, ha surgido la información de que Davis Flow podría recibir la oportunidad de jugar en un equipo de fútbol profesional.
Supremo y Fancony en plena transmisión de tik tok revelaron de que Davis Flow ha sido contactado por un equipo luego de su partidazo ante los salvadoreños.
¿Es cierto lo que Davis Flow de qué un equipo lo ha llamado tras su golazo y partido?, le consultó Fancony a Supremo en la transmisión.
"Ya hay equipos que lo están llamando", confirmó Supremo en referencia al rumor de que Davis Flow habría despertado el interés de clubes hondureños.
"Yo le dije a Davis Flow que todavía no dijera el nombre porque es una sorpresa", señaló Supremo al revelar de que su amigo ha despertado interés de equipos hondureños.
Posteriormente Davis Flow confirmó en sus redes sociales la noticia: "Me contactaron tres equipos y quieren hacer un contrato", señaló el influencer aunque un sector de sus fans duda mucho de la información.
"Se los juro que es verdad, es 100% real. No me lo creo...", señaló Davis Flow.
Davis Flow, cuyo nombre real es Davis Obed Silva Antúnez, es un joven rapero y artista de grabación de origen hondureño.
En Instagram, su cuenta @eldavisflow ha acumulado cerca de 501 000 seguidores, donde promociona sus lanzamientos.
Davis Flow en su momento mantuvo una relación sentimental con la presentadora Elsa Oseguera.