Tiktokers de Brasil vs Honduras: El golazo de Juninho y su soprendente dedicatoria

Sao Paulo, Brasil.

Los tiktokers de la selección de Brasil se pusieron en ventaja en el partido amistoso ante los creadores de Honduras durante el amistoso disputado la tarde de este domingo en la ciudad de Sao Paulo. En el mejor momento del juego para los chicos hondureños, fueron los brasileños los que se encargaron de abrir el marcador cuando se jugaban los 23 minutos del primer tiempo.

Todo comenzó con un balón que perdió Supremo, los brasileños realizaron un par de pases, luego Juninho Manella ingresó al área, hizo un recorte para quitarse la marca del defensor catracho "La Playa" y sacó un zurdazo para mandarla al fondo de las redes. El portero "La More" se lanzó, pero le fue imposible de poder llegar a la esférica y su estirada solamente sirvió de adorno. Tras la anotación, Juninho sorprendió al pedirse una camiseta de la selección nacional de Honduras y su anotación se la dedicó al Richard Ríos hondureño, quien fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Panamá, en cumplimiento de una orden de captura internacional emitida por Estados Unidos. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Además, el goleador le dio un beso a la H en una clara demostración de su cariño para nuestro país ya que en su momento estuvo en Honduras. Cabe señalar que Juninho es muy conocido por su canal "Vosso Canal", donde publica contenido relacionado con fútbol —retos, bromas, bastidores y ha acumulado millones de suscriptores.

