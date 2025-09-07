Tiktokers de Honduras fueron sorprendidos en Brasil: "Dinero y miedo no tenemos"

Supremo y resto de la delegación de tiktokers de Honduras tuvieron una peculiar conferencia de prensa en Brasil.
Los hondureños y los brasileños estuvieron en una conferencia de prensa horas previas al partido de las selecciones que es este domingo 7 de septiembre en Sao Paulo.
Encabezados por Supremo, los chicos de la delgación de tiktokers de Honduras llegó a la rueda de prensa en la previa del juego.
En representación de los hondureños estuvieron Shin Fujiyama y Supremo.
Durante la conferencia también hubo intercambio de comentarios secretos entre los creadores de contenido hondureño.
La conferencia se llevó a cabo en un reconocido restaurante de la ciudad de Sao Paulo, y hasta allí llegaron todos los creadores de contenido.
"Bienvenidos a los amigos de Honduras, espero que hayan disfrutado de Brasil, pero a partir de las 5:00 de la tarde, será un infierno", aseguró Eduardo Baptista, más conocido como "Goldorayo" en redes.
Luego de varios comentarios sobre como llegan para este duelo, Shin aseguró que ellos llegaron a Brasil para ganarles: "Nosotros queremos ganar 2-0, porque en 2001, Honduras le ganó a Brasil 2-0.
"Escuchen lo que les voy a decir a ustedes queridos amigos brasileños, dinero y miedo son dos cosas que no tenemos en Honduras", señaló de forma tajante Supremo.
Los demás integrantes del equipo estuvieron presentes en la conferencia y participaron también con sus pronósticos.
Al final hubo un lindo ambiente entre los líderes de tiktokers de Brasil y Honduras.
Los brasileños han recibido con mucha cordialidad a los tiktokers de la selección de Honduras.
El Loco de la Selva es el entrenador de la selección de tiktokers de Honduras.
