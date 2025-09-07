Tiktokers de Brasil vs Honduras: así se vivió el partido de creadores de contenido

São Paulo, Brasil.

¡NO HUBO TAP, TAP A LA PANTALLA! La Selección de Tiktokers de Honduras sufrió este domingo 7 de septiembre una dura derrota ante Brasil (2-0) en tierras sudamericanas y con dos golazos incluidos en su segundo duelo fuera de casa.

LAS MEJORES JUGADAS DEL PARTIDO

RESULTADO // Brasil 2-0 Honduras

MINUTO 90 -- Falcony salva en el fondo y evita el tercero de Brasil en la recta final del partido.

MINUTO 85 -- Se juegan los últimos minutos del partido. La "H" Tiktokera sigue cayendo en tierras sudamericanas.

MINUTO 77 -- ¡Vamos por el empate, muchachos! Llevan el talento en la sangre, solo les falta que les circule.

MINUTO 68 -- ¡GOL DE BRASIL! Golazo de tiro libre de Pablo Mina tras polémica falta y Brasil aumenta la cuenta ante los creadores de contenido de Honduras.

MINUTO 56 -- "LA H" PERDONA. Uyuyuy aprovecha el tropiezo en la defensa y manda de taquito a Davis Flow que de primera remata e impacta en el poste.

MINUTO 49 -- Atajada espectacular de "La More" y sigue evitando el segundo gol de los locales.

COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO

MINUTO 45 -- Ya se juegan los minutos finales del primer tiempo. Tiro libre de Juninho y suelta "La More" en el fondo. Se salvan los catrachos tras el rechace.

MINUTO 38 -- Bryan La Playa evita que Juninho avance, pero se queda en el terreno de juego tras el choque.

MINUTO 35 -- Brasil ya es dueño del balón. Los catrachos siguen sin reaccionar en el partido.

MINUTO 28 -- 'La More' evita el segundo gol de Brasil. Los catrachos caen en suelo sudamericano.

MINUTO 23 -- ¡GOL DE BRASIL! Juninho vence a "La More" con un disparo de media distancia para poner el 1-0.

MINUTO 20 -- Falta peligrosa para Brasil: jugada preparada, pase al área chica , pero la zaga hondureña resuelve sin problemas.

MINUTO 15 -- La "H Tiktokera" no se achica y empieza mejor en el partido. ¡Estilazo del Loco de la Selva!

MINUTO 10 -- HONDURAS PERDONA. Supremo asiste cerca de la escuadra del área y Brasil resiste al ataque.

MINUTO 8 -- Los sudamericanos se van al ataque, pero muy bien la defensa catracha, DE MOMENTO.

MINUTO 5 -- Señores y señoras, aún no hemos sido goleados. Los catrachos comienzan sin temor ante los brasileños.

MINUTO 1 -- Primer tiro libre a favor de Honduras y pega en la barrera.

¡COMIENZA EL PARTIDO! La Selección de Tiktokers de Honduras buscará no ser goleada por Brasil. ¡Hay apoyo, solo falta talento!

El partido comenzará unos minutos más tarde del tiempo estipulado.

"Escuchen lo que les voy a decir a ustedes queridos amigos brasileños, dinero y miedo son dos cosas que no tenemos en Honduras", señaló Supremo previo al partido.

Los creadores de contenido de Brasil ya salen a calentar a minutos del inicio del partido.

EL 11 TITULAR DE HONDURAS: La More, Barbarito, Chaval, Bryan La Playa, Metralleta, Raphiña, Caleb, Shin Fujiyama, Bocha, Davis Flow y Supremo.

SUPLENTES: Caracolito, Osvaldo, Fancony, Mr Jc, Chauder Morazán, César Murillo, Oscar Lagos, Uy Uy Uy, Stenfor, Sanandrés, Fila, Loncho.

Ya falta poco para el inicio del partido en el estadio Bruno José Daniel de São Paulo.

Los creadores de contenido catrachos ya se encuentran realizando sus actividades previas a pocas horas del inicio del partido.

El partido comenzará finalmente a las 5:00 PM (Brasil), 2:00 PM (Hora de Honduras). Se podrá ver en vivo a través del canal de Youtube de "Podpah".

¿Listos para ser goleados? La Selección de Tiktokers se enfrenta este domingo a los creadores de contenido de Brasil en un entretenido juego.