Las bellas novias de Tiktokers de Honduras; Milagro Flores dejó mensaje a Supremo

La Selección de TikTokers de Honduras sigue causando revuelo: conoce a las bellas novias de algunos creadores de contenido.
Una de las más reconocidas en el medio es Elsa Oseguera, expresentadora catracha que es pareja de Davis Flow, quien fue anotador de un golazo ante El Salvador en el Estadio Las Delicias.
Carlos Zúniga, integrante de Los Hijos de Morazán, está comprometido con Eliany Barahona.
Dj Chaval, también de los Hijos de Morazán, tiene una relación con Irina Canizales. La linda chica es integrante del podcast Senosocurre.
'La More', uno de los creadores de contenido más populares de Honduras, lleva ya varios años de relación con la hermosa Sylse Fox.
Alonso "Loncho" es pareja de la bella y reconocida tiktoker Yaquelin Najera "La Queso".
Isabel Mendoza es la novia de Osvaldo, recientemente confirmaron su relación. Estuvo en el triunfo 2-1 de Honduras sobre el El Salvador.
Una de las parejas más conocidas en Honduras. El querido influencer japonés, Shin Fujiyama y su guapa esposa, Yeimi Licona.
Stenfortt actualmente mantiene una relación con la bella Elizabeth. Ambos son creadores de contenido.
Oscar Lagos mantiene una relación con Milly; ambos jóvenes son creadores de contenido.
Mr Jc comparte su vida con la hermosa Karliss Ryvera. La hermosa chica lo está acompañado en Brasil para el juego del domingo 7 de septiembre ante los creadores de contenido de dicho país.
Y no nos podía faltar, Supremo con Milagro Flores. Aunque su relación aún no está confirmada, ambos se han demostrado su cariño y respeto a su trabajo.
Milagro Flores lo estuvo acompañando en el partido contra El Salvador en San Pedro Sula.
Ahora, antes de su partido ante Brasil, la hermosa presentadora catracha le ha dejado varios mensajes en sus redes sociales: "Supremo, nos vemos pronto".
"Lo estas haciendo muy bien como siempre le digo disfrute cada momento y siga cumpliendo sueños", fue otro de los mensajes de Milagro dedicados a Supremo.
Supremo también ha estado pendiente de Milagro y le comentó en una de sus recientes publicaciones: "Hoy si me dieron ganas de meter gol"
Supremo ha sido anotador de dos goles con la Selección de TikTokers y este domingo encara su tercer partido, ahora ante Brasil.