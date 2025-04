Ter Stegen revela el lado desconocido de Messi en el Barcelona

Barcelona

“Hemos tenido momentos en los que las cosas no funcionaron entre nosotros porque él estaba molesto conmigo y yo estaba molesto con él".

En una entrevista concedida al pódcast Phrasenmäher del diario alemán Bild , el arquero reconoció que su vínculo con el astro argentino no siempre fue el mejor.

“Nunca discutimos, como para decir que no nos llevábamos nada bien. Pero tuvimos nuestros momentos, y eso está bien. Estuvimos juntos en el vestuario mucho tiempo, y sin duda fue interesante tenerlo en el equipo y ver cómo lidera. Sea o no mi estilo, fue interesante verlo. Leo no es un bocazas, trabaja mucho con presencia y necesita decir relativamente poco, la verdad. Y cuando dice algo, todos escuchan”.