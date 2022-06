“Todo fue previo a la final de Copa Presidente (noviembre 2018). Aceituno no debutó porque perdí la final, pues haber ganado dos títulos en un año con el equipo, hubiese debutado y sido histórico al ser el chico más joven en hacerlo, pero al perder, pensé que la gente del equipo no lo iba a tomar bien, sin embargo desde allí empezó a entrenar con nosotros en primera”, mencionó Tato, que posteriormente salió del club. Aceituno debutó hasta en 2021 con el “Potro” Gutiérrez; ahora acumula 7 juegos ligueros.

“Había visto sus partidos en menores y me llamaba la atención su poderío físico, que si bien no era alto como ahora, pero contaba con mucha velocidad y potencia. En las primeras prácticas con el plantel, mencionaba que quería verlo chocar con Allans Vargas, Frank Arévalo y Getsel Montes. Con 14 años era un jugador más de Primera ”, recuerda García cuando descubrió el talento del anotador de seis goles de Honduras en el Premundial.

El más experimentado de la Sub-20

Isaac Emanuel Castillo Díaz (24/05/2003) sorprendió a Honduras cuando debutó con Marathón en partido ante Diriangén (Nicaragua) por la Liga Concacaf teniendo apenas 17 años y siendo un total desconocido.

“No era nada fácil. Isaac era la séptima opción como contención. No tenía ni contrato en el club y tuve que apurar que lo firmaran porque sino, no hubiera podido jugar. Tuve una pretemporada corta con 3-4 amistosos, allí él se fue mechando de a poco y lo conversé con el cuerpo técnico, dije que de los contenciones que tenía era Castillo el que me daba cosas diferentes, y que si todo iba bien, debutaría como titular en Nicaragua”.

Ahora Isaac es el jugador de la Bicolor que más partidos en Primera División acumula (34), pues desde su estreno, se convirtió en titular indiscutible en el Monstruo Verde, donde batalló con jugadores de categoría por el puesto.

“Nunca más fue a la banca, se adueñó del puesto y peleó con jugadores como Luis Garrido y Reineri Mayorquin. Cuenta con una lectura de juego espectacular y pisa mucho el área, como en el juego ante Jamaica (5-0), que era en la madrugada de Uruguay y lo enganché por la computadora para verlo. Se le explicó que pasó de ser un contención a jugar como un volante con más responsabilidad ofensiva”, dijo.

Y añadió: “Él lo que tiene es eso, por eso jugábamos con un contención más obligación defensiva y otro más libre, que Isaac, siendo eso su fuerte que lo hacía diferente. Aparte, portaba una personalidad impresionante, ni siquiera jugó en las reservas, pasó de su categoría a debutar en Primera División”.

Posteriormente, Tato contó una linda anécdota con Isaac Castillo.

“Un día fui a su casa, a Barrio Cabañas, a visitar el negocio de venta de comidas de su mamá. No avisé a nadie, fui con un amigo y el cuerpo técnico. Cuando llegamos, fue una revolución en el barrio. Entré, saludé a Doña Ruth con un beso, de allí pasé al fondo y a la cocina. Su madre nos dijo sorprendida “profe, cómo iba a venir sin avisar” (risas).

Comimos unas baleadas y pollos chucos muy ricos. Ella llamó a Isaac: “Venite ya, que está el profe en el negocio”, y el enano no lo creía (risas), pero enseguida cayó. Se mataba de risa y me preguntaba “¿pero qué hace acá profe?”. Todos los del barrio, hinchas de Real España y Marathón, se estaban tomando fotos. Es un recuerdo que lo llevaré siempre.