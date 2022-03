“Nosotros nos pusimos un objetivo como cuerpo técnico después de las cuatro derrotas, era poder enlazar dos o tres victorias para tener ese envión anímico . Estoy convencido que Marathón va a pelear el campeonato, pero nunca pude tener el 11 que yo soñé, hoy tiene cuatro muy buenos extranjeros de mucha calidad y que ya hicieron goles, se ganaron el cariño de la gente y le van a dar mucho al club, a ellos los elegí yo, no cayeron en paracaídas. Está el caso de Juan(Vieyra) que iba para el vecino y lo convencimos. Nos pusimos como objetivo tratar de enlazar dos o tres victorias y no lo pudimos hacer. Hoy estamos sextos y pensando en el bien del club, de la junta directiva y del presidente, estamos a tiempo y falta un montón. Nosotros al no haber logrado ese objetivo que era algo interno del cuerpo técnico, más allá de lo que ha sido los últimos partidos, más allá de los errores arbitrales que nos hicieron perder puntos o hacer buenos partidos, esto es fútbol y es de puntos, yo soy de fútbol, tengo 46 años y pensamos que es el momento de librar un poco a los muchachos y al presidente. Desearle suerte al entrenador que venga que tendrá un buen trabajo de base y un equipo bueno para pelear”, respondió.

“Todo pensando en el club, en Marathón porque desde el primer día que llegamos la prioridad siempre fue la institución. Solo tenemos palabras de agradecimiento para la directiva, para todos los empleados, no hemos tenido la chance de conversar y despediros. Yo viniendo de la vereda de enfrente me trataron como uno más desde que llegué y eso le doy mucho valor. No era fácil el paso del Real España a Marathón y me hicieron sentir como si tuviera 10 años en el club” , indicó en rueda de prensa.

¿Cree que el comportamiento y trabajo de los jugadores fue el ideal?, le consultaron y respondió: “Sí. Con los futbolistas a muerte. Seguramente me voy a emocionar ahora porque a la mayoría no los he visto, seguramente se han enterado por las redes. Darles un abrazo, hubo partidos que cometiendo errores que nos costaron, dejaron todo en la cancha y no tenemos dudas. Agradecerles el compromiso que han tenido con nosotros y el club”, analizó.

La rueda de prensa de Martín García:

¿Que siente que se falló en este proyecto? ¿Se fracasó, porque se va a medio camino?.

Depende de lo que interpretes como fracaso, campeón solo hay uno, entonces el resto fracasó. Ustedes a veces son bravos y a veces se merecen una puteadita. Pero no faltó nada, faltaron los puntos y haber ganado, eso faltó.

¿Esta decisión la tenía planeada desde antes o la tomó después del juego con Vida?

Vuelvo a repetir, nos pusimos un objetivo después de las cuatro derrotas, enganchar dos o tres triunfos, no se logró y eso nos lleva a dar un paso al costado y desearle lo mejor al que venga.

La junta directiva hizo todo convencerlo que se quedara. ¿Qué pesó para no seguir?

El apoyo lo tuvimos siempre, seguramente la junta directiva analizan muchas cosas, como somos en el club, que hemos descubierto jugadores que hoy son patrimonio para el club como Isaac Castillo, José Aguilera, podría enumerar muchas cosas positivas y que se están cambiando, se está remodelando la parte de concentración, una sala de video de análisis espectacular. Se trabaja con una armonía, ven como se trabaja. Cosas buenas puedo decir un montón, pero lo que queda en el fútbol son los resultados, es lo que inclina la balanza y pensando en gran cariño que le hemos tomado al presidente, buscamos descomprimirlo un poquito a él y eso nos lleva a tomar la decisión.

¿Cuántos puntos se había trazado y considera que deja abiertas las puertas?

Nosotros vamos partido a partido, sufrimos cuatro derrotas duras, alguna que capaz con errores arbitrales que costaron caro, hoy estamos sextos, pero queda montón de partidos todavía así que pensamos que era el momento justo para dar un paso al costado, que los futbolistas y la junta directiva se liberen. Los dirigentes tienen mucha presión, el que está en esto lo palpa, lo ve en las calles en la gente y de mi parte yo tengo que colaborar y pensamos que es lo mejor para el Marathón.

¿Platicaron de quién es la persona que viene a suplir el puesto?

No. Va quedar Jorge Pineda y Víctor (Coello) a cargo. Nosotros vamos a dar una mano hoy en el regenerativo, porque hay futbolista lesionados. Creamos un compromiso con Rolin que el profe Boyaron va a quedar delegando los trabajos porque hay que trabajar diferenciado, con los que no tuvieron participación, especial los que van a competir en reserva y los lesionados. Seguir recuperándolo a Emilio, al Patito que hace poco tuvo la intervención, trabajo hay y estamos abiertos para seguir colaborando.

¿Qué siente que faltó o en qué se falló?

Nunca tuve el equipo que soñé, con los cuatro extranjeros nunca lo pude tener. Lo tuve uno solo con Real España que hicimos un partidazo y pudimos ganar 4 ó 5 tranquilamente, ese día me lesionaron a Juan y volvió a jugar el otro día, Campana se rompió el menisco en El Progreso y así nos pasó, nunca tuvimos el 11 soñado, pero tengo la cabeza que trajimos cuatro jugadores extranjeros de nivel.

¿Molestó que trascendiera el tema del ultimátum?

No, yo estoy en una cancha de fútbol desde que tengo 5 años, transpiro fútbol, pero esto es así, es de resultados. Dejamos cosas buenas que los directivos y los que están acá lo saben y eso me deja tranquilo. Nosotros vamos a dormir tranquilos porque lo dimos todo, más de lo que hicimos no podíamos dar, a la junta directiva no tengo que reprocharle nada. Agradecimiento a todos los que nos bancaron, los que se enojaron y putearon les pido disculpas, yo era el primero que quería Marathón ganara, lamentablemente no se dio.

Sépalo

El Marathón estará por anunciar en las próximas a un viejo conocido como su nuevo técnico: El elegido es el uruguayo Manuel Keosseián.

Manolo no viene solo y junto a él se trae como entrenador asistente al ex portero Juan Ángel Obelar también considerado como el mejor guardameta de la institución en su historia y uno de los mejores extranjeros de todos los tiempos. Obelar ganó los mismos títulos que Manolo.