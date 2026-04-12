Tottenham vuelve a caer y queda en puestos de descenso: la tabla en Premier

Londres, Inglaterra.

El Tottenham Hotspur cayó derrotado este domingo ante el Sunderland (1-0) y se coloca en puestos de descenso, a dos puntos de la salvación, a falta de seis jornadas para el final de la temporada de la Premier League.

Además de la derrota, el conjunto del norte de Londres sufrió la lesión del 'Cuti' Romero, que se retiró del campo entre lágrimas tras un choque con Antonin Kinsky y se marchó con gran dolor en su rodilla a dos meses del inicio del Mundial.

Los 'Spurs', que siguen sin conocer la victoria en la Premier League en este 2026, no levantan cabeza y mantienen su racha negativa en el debut de Roberto De Zerbi, el tercer técnico de la temporada.