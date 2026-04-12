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Tottenham vuelve a caer y queda en puestos de descenso: la tabla en Premier

Tottenham no levanta cabeza y este domingo volvió a perder en la Premier League y se complica en puestos de descenso.

  • Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 09:05 -
  • Agencia EFE
Tottenham vuelve a caer y queda en puestos de descenso: la tabla en Premier

El Tottenham sigue en crisis en su lucha por el no descenso en la Premier League.
Londres, Inglaterra.

El Tottenham Hotspur cayó derrotado este domingo ante el Sunderland (1-0) y se coloca en puestos de descenso, a dos puntos de la salvación, a falta de seis jornadas para el final de la temporada de la Premier League.

Además de la derrota, el conjunto del norte de Londres sufrió la lesión del 'Cuti' Romero, que se retiró del campo entre lágrimas tras un choque con Antonin Kinsky y se marchó con gran dolor en su rodilla a dos meses del inicio del Mundial.

Los 'Spurs', que siguen sin conocer la victoria en la Premier League en este 2026, no levantan cabeza y mantienen su racha negativa en el debut de Roberto De Zerbi, el tercer técnico de la temporada.

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Los locales se impusieron gracias a un tanto de Nordi Mukiele en la segunda mitad que decantó la balanza en favor del Sunderland que se coloca en décima posición a dos puntos del Chelsea, que es sexto.

Por otro lado, el Tottenham se queda en decimoctava posición y tiene la salvación a dos puntos después de que el West Ham United se impusiera el sábado al Wolverhampton Wanderers en la jornada 32 de la Premier League.

Tabla de posiciones de la Premier League

Los puestos del descenso en la Premier League.

Los puestos del descenso en la Premier League.

​​​​​​​Los de Zerbi cada vez tienen más complicado mantenerse en la máxima categoría del fútbol inglés y la próxima semana se enfrentarán al Brighton en casa, encuentro en el que tratarán de inaugurar su casillero de victorias en el torneo doméstico en este 2026.

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Agencia EFE
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