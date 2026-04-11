Tabla de posiciones de LaLiga: Barcelona se despega y acaricia el título

Barcelona, España.

El FC Barcelona ha dado un paso firme rumbo al título de LaLiga tras imponerse con autoridad en el derbi catalán, consolidándose como el gran favorito en la recta final del campeonato. El equipo dirigido por Hansi Flick logró reponerse de un duro golpe reciente en la UEFA Champions League, donde había caído ante el Atlético de Madrid, mostrando carácter y contundencia en un momento clave de la temporada. Con goles de Ferran Torres, Lamine Yamal y Rashford, el conjunto azulgrana goleó 4-1 al RCD Espanyol, sumando tres puntos vitales que le permiten ampliar su ventaja en la tabla cuando restan solo siete jornadas por disputarse.

Con este triunfo, el Barcelona alcanzó los 79 puntos y se posiciona como líder absoluto de la LaLiga, marcando distancia sobre sus principales perseguidores y acercándose cada vez más al campeonato. En la segunda posición aparece el Real Madrid con 70 unidades. El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa no logró pasar del empate en casa frente al Girona FC en esta jornada 31, un resultado que complica seriamente sus aspiraciones al título. El tercer lugar lo ocupa el Villarreal CF , que está firmando una campaña destacada con 58 puntos, perfilándose como uno de los equipos que asegurarán su presencia en la próxima edición de la Champions League. Por su parte, el Atlético de Madrid se mantiene en la cuarta posición con 57 unidades. El equipo de Diego Simeone continúa en zona de clasificación a Champions, aunque sin margen de error en el cierre del torneo. Finalmente, la lucha por puestos europeos también está al rojo vivo. El Real Betis y el Celta de Vigo comparten 44 puntos en la quinta y sexta posición, respectivamente, en una pelea directa que promete intensidad en las jornadas restantes de una Liga que entra en su tramo decisivo.

Con este triunfo, el Barcelona alcanzó los 79 puntos y se posiciona como líder absoluto de la LaLiga, marcando distancia sobre sus principales perseguidores y acercándose cada vez más al campeonato. En la segunda posición aparece el Real Madrid con 70 unidades. El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa no logró pasar del empate en casa frente al Girona FC en esta jornada 31, un resultado que complica seriamente sus aspiraciones al título. El tercer lugar lo ocupa el Villarreal CF, que está firmando una campaña destacada con 58 puntos, perfilándose como uno de los equipos que asegurarán su presencia en la próxima edición de la Champions League. Por su parte, el Atlético de Madrid se mantiene en la cuarta posición con 57 unidades. El equipo de Diego Simeone continúa en zona de clasificación a Champions, aunque sin margen de error en el cierre del torneo. Finalmente, la lucha por puestos europeos también está al rojo vivo. El Real Betis y el Celta de Vigo comparten 44 puntos en la quinta y sexta posición, respectivamente, en una pelea directa que promete intensidad en las jornadas restantes de una Liga que entra en su tramo decisivo.