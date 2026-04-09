Real Madrid quedó impresionado y ahora quiere ficharlo por 160 millones de euros

En principio, la idea del Real Madrid es hacer esa oferta y tentar al francés con un contrato galáctico y una dupla con Kylian Mbappé. En el club español entienden que es un futbolista que se adaptaría perfectamente al Real Madrid y además, buscan ese golpe de efecto para opacar el fracaso que han sido los 63 millones de euros de Franco Mastantuono.