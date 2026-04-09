Real Madrid quedó impresionado y ahora quiere ficharlo por 160 millones de euros

El Real Madrid ha activado su interés por una estrella que estará en el Mundial 2026 y podría llegar a ofrecer 160 millones de euros por su fichaje tras quedar impactado luego de su paseo por el Santiago Bernabéu.
El club merengue se ha puesto manos a las obras tras ver al futbolista de talla mundial brillar en el estadio Santiago Bernabéu en los últimos días. A la junta directiva del Real Madrid gusta mucho.
Florentino Pérez estaría dispuesto a soltar una millonada para hacerse con el fichaje del crack que por cierto es amigo de Kylian Mbappé.
Fue una de las figuras del partido en el Santiago Bernabéu, impactó con su velocidad y su estado físico, enloqueció a la defensa del Real Madrid con su habilidad en el Bayern Múnich.
Su exhibición provocó que los hinchas del Real Madrid se preguntaran por qué no lo ficharon antes por 50 millones de euros, tal como hizo el Bayern Munich hace unos años.
Lo cierto es que Michael Olise, extremo francés del Bayern Múnich, ahora es el futbolista del momento en Europa, por encima de jugadores como Vinicius, Kylian Mbappé y Lamine Yamal.
El punto es que ahora, Real Madrid pretende lo imposible: fichar a Michael Olise. De acuerdo a distintos reportes desde Alemania, la directiva merengue tiene pensado intensificar los contactos con el entorno del futbolista para lograr un fichaje disruptivo luego de la Copa del Mundo 2026 que tendrá que jugar con la Selección de Francia.
Según el periodista deportivo alemán Christian Falk, Olise se ha convertido en prioridad para el Real Madrid tras su gran actuación del martes en el Bernabéu. El jugador de 24 años dio la asistencia a Harry Kane y puso en aprietos a la defensa madridista todo el partido.
Internamente, los altos mandos del Real Madrid quedaron alucinados con la actuación de Olise en el partido de ida de la Champions League y en las últimas reuniones se habría planteado la idea de su contratación, algo que parece una utopía.
Su exhibición, que eclipsó a las propias estrellas madridistas, Kylian Mbappé y Vinicius, habría convencido a Florentino Pérez para autorizar un gran esfuerzo y fichar al extremo Michael Olise, visto como la pieza final de su rompecabezas ofensivo.
Según Christian Falk, del CF Bayern Insider, el Real Madrid prepara una oferta de 160-165 millones de euros para fichar a Michael Olise.
En principio, la idea del Real Madrid es hacer esa oferta y tentar al francés con un contrato galáctico y una dupla con Kylian Mbappé. En el club español entienden que es un futbolista que se adaptaría perfectamente al Real Madrid y además, buscan ese golpe de efecto para opacar el fracaso que han sido los 63 millones de euros de Franco Mastantuono.
El jugador, bajo la dirección de Vincent Kompany, ha marcado 16 goles y dado 24 asistencias esta temporada, lo que justifica las cifras que se manejan en España.
Liverpool también está interesado, pero el Bernabéu y la potencia económica del Real Madrid podrían darles ventaja.
En principio, la postura de Bayern Múnich es comunicar que Michael Olise es un futbolista intransferible y no buscarían venderlo al Real Madrid.
Uli Hoeness, presidente del Bayern, fue contundente en su postura y reveló: "Olise no será vendido ni por 200 millones. Nosotros jugamos este juego por los fanáticos. Tenemos 430.000 socios y millones de otros fanáticos en el mundo. De poco les sirve que tengamos unos 200 millones más en nuestro banco y jugar peor cada sábado a causa de esto".
Michael Olise es amigo de Kylian Mbappé, se conocen de la Selección de Francia. El delantero del Real Madrid podría convencer a la figura del Bayern Múnich para que llegue al Bernabéu.
A pesar del interés de la élite europea, el Bayern Múnich se mantiene firme sobre su estrella. El director deportivo, Max Eberl, ya desmintió los rumores de que el club vaya a considerar ofertas por el extremo, sea cual sea la cifra.